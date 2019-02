David Guetta y Brooks & Lotte se unen para estrenar 'Better When You're Gone'

El DJ francés vuelve a levantar la pista de baile con ' Better When You're Gone' , un temazo electrónico que cobra fuerza con la voz country de Brooks & Lotte.

El country y la música electrónica están cada vez más cerca. Todo comenzó con 'Wake me Up', de Avicii. Luego fueron The Chainsmokers con Kelsea Ballerini, y hasta Alesso tuvo éxito con Florida Georgia Line. Ahora es turno de David Guetta, que se sumerge en estos ritmos de la mano de la voz de Brooks & Lotte en 'Better When You're Gone'.

Aunque tiene un toque sureño, que recuerda a estos temas country, la canción llega al clímax de adrenalina que caracteriza a Guetta y sus temazos. ¡No te lo pierdas!

