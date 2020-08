Descubre a K!NGDOM, la revelación del 'synth pop' que está arrasando con el tema 'My Voice' para La Voz

'My Voice' es el nuevo tema de K!NGDOM, una canción hecha ad hoc para la nueva temporada de La Voz de Antena 3, que llega acompañada de un vibrante videoclip que puedes ver en primicia en Europa FM.

Un tema enérgico que combina los contundentes riffs de guitarras eléctricas con el característico synth pop de la new wave, pero traído al sonido actual.

'My Voice' es la antesala de su primer álbum, que verá la luz el próximo mes de octubre y que presentarán en directo el 27 de febrero en la sala Shoko de Madrid.

Pero 'My Voice' no es el único éxito de K!NGDOM vinculado a televisión. La banda también creo el tema central de la serie de Netflix, Valeria, con el que consiguieron mantenerse durante dos semanas en ¨Los 50 más virales de España¨ en Spotify.

Poco después, K!NGDOM colgó el cartel de 'sold out' en el Coolfestival, donde actuaron junto a Miss Caffeina el pasado 17 de julio.

Sin duda, están siendo unos meses donde se está reconociendo en nuestro país el talento de este trío madrileño, pero ya había llamado la atención de artistas internacionales acostumbrados a llenar salas y festivales.

Bandas tan emblemáticas como OMD o White Lies, que los eligieron personalmente para abrir sus conciertos en España el pasado otoño, entregándoles el testigo como herederos del synthpop.

REVITALIZAR LA ESCENA MUSICAL

Cuando Iván Ramírez y Jorge Gomis y Ane se unieron para crear K!NGDOM en 2018, el objetivo era revitalizar la escena musical de nuestro país. Y lo están consiguiendo.

Sin el apoyo de una discográfica detrás, ellos componen, producen y auto-editan sus canciones, y han conseguido crear un sello inconfundible del uso de los sintetizadores combinados con el pop y el rock, todo ello con una calidad impecable.

Una muestra de ello ha sido que bandas como las anteriormente mencionadas, todo un referente en el synth pop, los escogieran para abrir sus conciertos.

Y hasta que llegue su esperado debut, podemos disfrutar de otros sencillos ya publicados como 'Diamonds', 'Leave It All', 'What It Official' o 'Boom'.