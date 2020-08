K!NGDOM lanza el espectacular vídeo de 'My Voice', tema promocional de la nueva edición de 'La Voz'

En los vídeos promocionales de la próxima edición de La Voz en Antena 3, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López aparecen en un lugar desértico para reunirse alrededor del famoso pulsador rojo.

Mientras se van alternando estas imágenes con otras más psicodélicas rodeados de luces y efectos digitales, suenan unos contundentes riffs de guitarras mientras se oye una voz distorsionada cantando "It is my voice I’m gonna scream every word for you to remember all" (Es mi voz, voy a gritar cada palabra para que lo recordéis todo).

Un tema bilingüe en el que también se puede escuchar estrofas en español: "Una voz resuena en mi interior me dice que no calle, que me alce a conquistar el mundo".

Este poderoso estribillo pertenece a K!NGDOM, una banda madrileña de synth pop que ya se ha convertido en todo un referente del género en nuestro país, abriendo los conciertos en España de bandas tan míticas como OMD o White Lies.

Ahora nos presentan el vídeo completo del tema, que ellos mismos han dirigido y producido, al igual que su música. El trío escogió un plató de Madrid que llenaron con coloridos motion graphics en enormes pantallas, buscando la estética synth pop de épocas pasadas desde una mirada actual.

Con 'My Voice', K!NGDOM busca dar voz a una generación. No callarse o conquistar el mundo son algunos de los poderosos mensajes que se mezclan con potentes guitarras y enérgicos coros, mostrando su lado más épico.

Esta es la primera vez en la historia del formato, el talent show tendrá una canción oficial para las promociones del programa. Y no podían ser otros que K!NGDOM los que plasmaran a la perfección la esencia del programa, con sonidos épicos y contundentes y a la vez de lo más actuales.

VUELVE EL PROGRAMA MÁS VISTO DE LA TEMPORADA

Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco y Pablo López volverán a sentarse muy pronto en sus famosos sillones rojos para iniciar una nueva y emocionante aventura para encontrar a las mejores voces de nuestro país en la que Europa FM, un año más, volverá a ser emisora oficial del programa.

La Voz se convirtió en el talent show de mayor éxito de la temporada, siendo el más visto de todo 2019. Consiguió ser el estreno más seguido de los últimos tres años con casi 4 millones de espectadores, y a partir de ahí la audiencia hizo de La Voz el programa más visto de su franja.

LETRA DE 'MY VOICE' DE K!NGDOM

Wanna win

we are fighting a war that we don't know how to stop

and I

have a bittersweet feeling bout it

i don't wanna keep thinking bout it

move your feet

cause you will just turn to stone if you dare to stop

I know it,

you know it

oh

porque

una voz

resuena en mi interior

me dice que no calle

que me alce a conquistar el mundo

que no espere otro segundo, no no

This is my...

It is my voice

I’m gonna scream every word for you to remember all

This is my voice

You’re gonna hear every word, yeah this is my sound

This is my voice

I’m gonna scream every word for you to remember all

This

Is

My

Voice

y es que qué le voy a hacer

si ni cuando intento que me pase me sale perder

me gusta el fuego, me sobra el miedo

prende si yo quiero

Pulso el botón

pasar a la acción

no voy a parar hasta que todo estalle

i know it,

You know it oh

Porque

una voz

resuena en mi interior

me dice que no calle

que me alce a conquistar el mundo

que no espere otro segundo no no

si esta voz

se convierte en motor

hará que todo estalle

Quiero que todo estalle eh eh

This is my...

It is my voice

I’m gonna scream every word for you to remember all

This is my voice

You’re gonna hear every word, yeah this is my sound

This is my voice

I’m gonna scream every word for you to remember all

This

Is

My

Voice

This is my...

It is my voice

I’m gonna scream every word for you to remember all

This is my voice

You’re gonna hear every word, yeah this is my sound

This is my voice

I’m gonna scream every word for you to remember all

This

Is

My

Voice