Despistaos anuncia 'Un millón de madrugadas', su undécimo álbum de estudio

Despistaos nos acaba de regalar El concierto de nuestras vidas y, lejos de sentarse a descansar, ya trabaja en el lanzamiento de su próximo disco.

Los de Guadalajara, que llegan este jueves 4 de diciembre en Alicante de la mano de Europa FM, ha anunciado en sus redes la fecha de Un millón de madrugadas, su undécimo álbum de estudio.

"Será nuestro primer vinilo, cosa que nos emociona bastante 😊", han apuntado al compartir en Instagram la portada del disco, del que José Krespo habló con Eva Soriano y Nacho García en su visita a Cuerpos especiales.

"Aquí tenéis la portada, el círculo central hay que rascarlo para descubrir lo que esconde, nos hemos dejado la piel haciendo todas estas canciones que nos parecen de lo mejor que hemos hecho nunca. Algunas las habéis escuchado pero hay otras que os van a sorprender", apuntan en su publicación de Instagram refiriéndose a canciones como Por volver a verte o Muérdeme, recientemente lanzadas.

Un millón de madrugadas, de estilo "pop rock enérgico total", llega con sorpresas y experiencias únicas para la gente que reserve el álbum. "Podrás cenar un día con nosotros y también hacer una preescucha del disco con nosotros, pero además habrá dos experiencias más que pronto revelaremos", añaden en el mensaje de Instagram que terminan con palabras de agradecimiento a la fidelidad de sus fans.

"Gracias por seguir ahí tantos años, nosotros seguiremos haciendo canciones un millón de madrugadas más".