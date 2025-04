Diego Ibáñez (Carolina Durante) desafía al dolor y revienta en Sansan Festival cantando en muletas

Carolina Durante reventó el Sansan Festival. La banda madrileña, que actuó este jueves a las 00:00 horas, desafió al dolor y conquistó al público con un show al que Diego Ibáñez se presentó en muletas.

El vocalista del grupo se entregó al espectáculo pese, como él mismo dijo, estar hecho un Cristo. "No han sido días fáciles para mí", dijo al empezar el cantante, que recientemente se rompió la rodilla aunque en ningún momento se planteó cancelar la cita de Benicàssim. "No voy a suspender ningún festival", añadió antes de invitar al público "a pasarlo de puta madre" y bailar lo que él no iba a poder.

El grupo abrió la noche por todo lo alto y eligió Joderse la vida para empezar un concierto que fue sin duda uno de los más celebrado en la jornada de apertura del Sansan Festival.

No hubo bailes del madrileño pero sí actitud. Le sobró energía para cantar y firmar un concierto lleno de sus himnos y con la misma puesta en escena que vimos en el Movistar Arena. El broche, como viene siendo habitual, lo pusieron con Las Canciones de Juanita.