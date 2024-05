Las diez canciones imprescindibles de Taylor Swift para ir a su concierto 'The Eras Tour'

Taylor Swift es el fenómeno global del momento. Es la artista más escuchada de 2023 en Spotify, es la única cantante de la historia en ganar el premio Grammy a Mejor álbum en cuatro ocasiones y su gira The Eras Tour ha arrasado allá por donde ha pasado.

Tras más de un año, el tour llega a España con dos conciertos y la expectación entre los swifties españoles ha crecido de forma exponencial. Sin embargo, todavía hay muchas personas que asistirán al show para acompañar a fans y no conocen realmente a la artista de Pensilvania.

¿Quieres sumarte a la swiftiemania y no sabes por dónde empezar? Consulta aquí algunas de sus canciones más populares y que forman parte del setlist de The Eras Tour.

'Cruel summer'

El 'puente' de Cruel Summer ha sido uno de los más virales de TikTok en los últimos meses. La canción fue lanzada dentro del disco Lover y habla del distanciamiento dentro de una relación.

'You belong with me'

Taylor Swift canaliza en You belong with me (Fearless) el sentimiento adolescente de enamoramiento fugaz. La protagonista está profundamente colada de un chico, aunque él tiene novia y le pide que se dé cuenta que haría mejor pareja con ella.

'We are never ever getting back together'

Si por algo se criticó a Swift fue por hablar en muchas de sus canciones de sus exparejas, como se dio en We are never ever getting back together, un tema empoderante donde deja claro a su ex que jamás volverá a estar con él.

'Enchanted'

Taylor Swift sacó su lado más romántico en Enchanted, un single de Speak Now, donde confiesa que ha conocido a un chico solo una vez, pero ha sido un auténtico flechazo.

'Look what you made me do'

El gran cambio de la cantante se dio en Reputation, su disco de 2017, donde se revela contra todas las críticas y abraza aquellos insultos que han vertido contra ella durante los años. En Look what you made me do, Taylor se convierte en una serpiente y culpa a sus haters de lo que se ha convertido.

'Shake it off'

Shake it off es la canción más conocida de Taylor Swift sin ninguna duda. El single, que forma parte de su disco 1989, fue lanzado como manera de reivindicar que no le importan las críticas y seguirá actuando del mismo modo.

'Cardigan'

Taylor Swift abraza el folk en sus discos Folklore y Evermore, dos cantos a la nostalgia mientras se ve a sí misma como un alma romántica que vive en el bosque. Cardigan se encuentra en el primer álbum y cuenta una historia ficticia sobre una infidelidad.

'Willow'

Siguiendo la misma dinámica que en la anterior canción, Willow continúa la línea y habla sobre una pareja y sus problemas.

'Fortnight'

Fortnight se encuentra en su recién estrenado disco The Tortured Poets Department y se trata de una colaboración con Post Malone. El tema analiza a una pareja en crisis y cómo seguir en ella está provocando infelicidad a la protagonista.

'Anti-hero'

The Eras Tour cierra con Midnights, el álbum que lanzó en 2022. Uno de los singles que se hizo más famosos fue Anti-hero, una emotiva reflexión sobre sus inseguridades y miedos.