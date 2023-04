El divertido vídeo con el que Roi Méndez, Fran Perea y Roberto Leal han anunciado su colaboración 'Mi Corazón'

Fran Perea acaba de lanzar su disco Uno más uno son 20, un álbum en el que conmemora el 20 aniversario de la publicación de su disco La chica de la habitación de al lado y Los Serrano.

Para ello el artista ha contado con diferentes artistas para versionar algunos de los temas más importantes de su carrera, entre los que no han faltado Roi Méndez y Roberto Leal, que se ha estrenado en el mundo de la música gracias a Perea.

El periodista sevillano y el cantante gallego han compartido un vídeo anunciando esta colaboración, donde también aparece Víctor Elías, productor del disco y compañero de reparto de Fran en Los Serrano.

"Una cosa Roi, que pasa tío, que nada que he visto que estáis haciendo un temita (...) No sé si te acuerdas que yo en su día te di una oportunidad, a ver si me la devuelves y me dejas a mi esta también no?, ha dicho el presentador del talent musical al exconcursante de OT.

Perea y Elias se han puesto a intentar convencer a Roi de que le diese una oportunidad, y ahí ha sido cuando el artista ha dicho con esfusividad que el tema ya está fuera.

"Esto es un sueño. Ya tenéis disponible “Mi corazón” con @frnperea y @robertolealg

Me hace muchísima ilusión formar parte del disco “Uno más Uno son 20” que acaba de salir HOY.

Y ojo porque estamos ante el debut oficial de Roberto Leal en la música, historia de España.

Una de mis canciones favoritas de la infancia producida junto a mi querido Victor Elias.

Trabajazo de @lalias3 @frnperea y todo el equipo de @imesentertainment

Gracias por contar conmigo, de verdad

Todo el mundo a escuchar este discazo", ha escrito Méndez en su perfil.