Dónde ver y a qué hora es el último concierto de Bad Bunny en su residencia de Puerto Rico

Bad Bunny ha querido ofrecer un último regalo a sus fans de Puerto Rico con Una más, el último concierto en su tierra natal tras haber desarrollado una residencia conciertos en Coliseo José Miguel Agrelot, conocido como El Choli, de San Juan bajo el título No me quiero ir de aquí de 30 conciertos

Unos espectáculos en los que el artista ha profundizado en el espíritu de su último álbum Debí tirar más fotos, donde rinde homenaje a sus raíces, la música y la cultura puertorriqueñas, y en el que ha contado con algunos de los artistas más reconocidos de la isla y el género urbano como Nicky Jam, Zion y Lenox, Chencho Corleon o el colombiano Maluma.

Sin embargo, Bad Bunny ha querido tener un detalle con sus fans de todo el mundo y ha ofrecido el acceso gratuito a través de streaming de Una más: No me quiero ir de aquí, abriendo una ventana para que pueda presenciar uno de los grandes hitos de la carrera del artista.

Dónde ver y horario del concierto 'Una más' de Bad Bunny en España

El concierto de Bad Bunny Una más: No me quiero ir de aquíse celebra el 20 de septiembre en el mismo lugar que el resto de su residencia, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, en Puerto Rico, y será retransmitido a través de las plataformas Prime Video, Amazon Music y Twitch (en la aplicación Amazon Music, del canal oficial de Twitch de Amazon Music -@AmazonMusic- y en Prime Video, disponible para todos los clientes de Amazon).

Para ver el concierto de Bad Bunny en España, habrá que esperar a las 2:30 horas de la madrugada del día 21 de septiembre y el concierto estará disponible en bucle durante 24 horas.

La antesala perfecta para que sus fans internacionales vean cómo serán los conciertos de la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que llegará a España en los próximos meses de mayo y junio de 2026 con dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona y diez fechas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.