Drake consigue un nuevo récord con 'Scary Hours 2'

Drake ha publicado recientemente su EP de tres canciones Scary Hours 2, la segunda parte de Scary Hours, que incluye el éxito God's Plan.

Y la segunda parte de este trabajo le está yendo igual de bien, ya que ha conseguido colocar su tema principal, What's Next, directamente en el número uno de Billboard Hot 100.

¡Pero eso no es todo! Sus otras dos canciones, Wants and Needs con Lil Baby y Lemon Pepper Freestyle con Rick Ross; han debutado en los puestos dos y tres de la lista respectivamente.

Es la primera vez que un artista debuta en los tres primeros puestos de tan preciada lista, aunque no es la primera vez que un artista ocupa el Top 3 con temas que no son estrenos: Los Beatles lo consiguieron en 1964 y Ariana Grande lo logró en 2019.

Por otro lado, Drake se convierte en el cuarto artista con más Top 10 en Billboard Hot 100, concretamente con 45 canciones. Para seguir escalando en este ranking deberá superar los 59 hits de los Beatles, los 60 de Rihanna y desbancar a la reina, Mariah Carey, con nada más y nada menos que 84 éxitos en el top 10 del chart.

