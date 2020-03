Dua Lipa nos hace viajar a los noventa con su ‘Future Nostalgia’

Dua Lipa ya ha lanzado su nuevo álbum, Future Nostalgia. Y como ella misma ha reconocido, el miedo a obsesionarse con superar a su trabajo anterior ha estado muy presente en todo el proceso de creación del mismo. Pero la cuestión es que sus once nuevas canciones ya están en el mercado y es momento de analizar su nuevo disco.

Para empezar, la publicación del propio álbum ha sido un poco caos. Después de que el equipo de Dua Lipa se planteara la opción de lanzarlo más adelante, como ya ha anunciado Lady Gaga con Chromatica, una filtración en Internet ha hecho cambiar todos los planes.

El álbum completo ha aparecido en páginas ilegales de descargas y ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Ante esta inesperada situación, la cantante intentó salvar la situación anunciando durante un directo en sus redes sociales que avanzaba el estreno de su álbum, camuflándolo de un acto solidario ante la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo.

Si nos centramos en su sonido, el álbum parece seguir la estela de las pistas que nos ha ido dando Dua Lipa con la publicación de sus primeros singles. Y es que habiendo escuchado [[LINK:INTERNO|||News|||5db55d157ed1a80959f6375c|||'Don’t Start Now']], 'Physical' y 'Break My Heart' hemos podido entrever que el álbum tendría un sonido muy retro, camino que la cantante ya inició con el tema 'One Kiss' que lanzó junto a Calvin Harris en 2017.

Y parece tener una explicación, y es que Dua Lipa ha querido partir de las canciones que escuchaba en su infancia para componer este álbum, dándoles un sonido más actual y futurista.

Y si, escuchar el nuevo álbum de Dua Lipa consigue precisamente su cometido: nos hace sentir una extraña nostalgia que nos invita a vibrar y a bailar transportándonos a aquellas épocas en las que la música tenía un sonido único e inconfundible.

Dua Lipa quiere dejar claro que no es la misma que la que conocimos con su anterior trabajo. La cantante asegura que ha evolucionado, y eso es algo que podemos notar en su nuevo álbum.

Y es que pese a que algunas de sus letras siguen teniendo un mensaje feminista muy marcado, como en el caso de la aclamada en las redes ‘Boys Will Be Boys’, en este disco podemos ver como Dua Lipa deja atrás el mensaje de 'New Rules' y presenta unas canciones con unas letras plagadas de mensajes amorosos. ¿Hacia su nuevo amor?

Con [[LINK:INTERNO|||News|||5db55d157ed1a80959f6375c|||'Don’t Start Now']] la cantante nos quiso demostrar que era capaz de seguir haciendo canciones pegadizas al estilo 'New Rules', con 'Physical' nos ha enseñado que puede seguir creando hits que lleguen a lo más alto y 'Break My Heart', el tercer single de Future Nostalgia, hemos podido ver como Dua Lipa es capaz de reinventar un género completo, uniendo la música de los 90 con nuevos sonidos actuales.

Future Nostalgia, el nuevo álbum de la cantante, no ha llegado solo. La gira de presentación que Dua Lipa se ha visto obligada a cancelar debido a la crisis mundial del coronavirus ya tiene nueva fecha. La cantante ha anunciado a través de las redes sociales que su Future Nostalgia Tour pasará por Barcelona el próximo 14 de febrero de 2021 y por Madrid el 16 de febrero de 2021.