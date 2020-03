Dua Lipa homenajea a la estética pop de los 2000 en 'Break My Heart'

La cantante lanza su nuevo single, 'Break My Heart' , inspirado en el clásico de INXS , 'Need You Tonight' , y lo acompaña con un espectacular videoclip repleto de referencias a los vídeos musicales de los 2000. Este tema forma parte de su próximo álbum Future Nostalgia y ya conocemos las nuevas fechas para ver Dua Lipa en concierto en España .

'Break My Heart' es el esperado nuevo adelanto de Future Nostalgia, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 3 de abril, pero que finalmente deberá ser este viernes 27 de marzo, ya que el contenido de este segundo álbum de la artista, fue filtrado hace unos días.

En el videoclip que acompaña el tema, Dua Lipa ha reunido todos los elementos pop de principios de los 2000. La vemos en diferentes y coloridos escenarios como una habitación con toque futurista, que bien nos puede recordar a la estética de vídeos como 'Say My Name' de Destiny's Child o al de 'Born To Make You Happy' de Britney Spears.

Y no es la única referencia a la princesa del pop en 'Break My Heart' , la parte en la que aparece con las azafatas dentro del avión es una clara referencia a 'Toxic', pero va un paso más allá con similitudes estéticas como el peinado, e incluso en la exagerada forma de mover la lengua a la hora de cantar, una seña inconfundible de Spears.

Producida por Andrew Watt, 'Break My Heart' se postula como un nuevo éxito de Dua Lipa, siguiendo la línea que marca su nuevo trabajo, muy inspirado en los ritmos ochenteros y el funk. Una estela que están siguiendo también otros artistas, con mejor o peor fortuna, y no nos referimos a número de reproducciones, sino a la calidad del resultado final. Dua Lipa no se ha limitado a incrustar un sample de un temazo de los 80, sino que he reinventado el mítico 'Need You Tonight' de los australianos INXS, convirtiéndolo en algo totalmente nuevo.

Al comienzo y durante el estribillo de 'Break My Heart' , nos llega el regusto constante de 'Need You Tonight' sin empalagar, sino como un cóctel refrescante con tonos que activan las papilas gustativas de nuestra nostalgia.

Para los nacidos en los 90, que no recuerden bien cómo sonaba el tema de INXS, o para todos los nostálgicos que quieran recordarlo, aquí os lo dejamos:

Al final de este artículo, tienes la letra íntegra de 'Break My Heart' de Dua Lipa: "I should have stayed at home".

LÁGRIMAS TRAS LA FILTRACIÓN DE FUTURE NOSTALGIA

Future Nostalgia es uno de los lanzamientos más esperados de 2020, tras el éxito de su álbum debut Dua Lipa en 2017, y del que ya ha publicado cuatro temas con este 'Break My Heart': 'Future Nostalgia', 'Don't Start Now' y 'Physical', que cuenta con un llamativo videoclip rodado por la productora española Canadá en Barcelona.

Son muchos los fans que se han solidarizado con la cantante, pidiendo a la gente respeto, ya que algunos criticaban a Dua Lipa por llorar desconsoladamente por la filtración, cuando el mundo se encuentra sumido en plena crisis del coronavirus: "No puedo parar de llorar. Te queremos mucho" o "Todo va a estar bien". Son muchos meses de trabajo, de planificaciones, que se han venido abajo en un instante.

FUTURE NOSTALGIA, HOMENAJE A LOS 80's

Future Nostalgia es un homenaje a la música de baile de los años 80, ese pop tan característico, que se mezcla con arreglos electrónicos y sintetizadores, como hemos visto en 'Physical', tema que ya popularizara Olivia Newton-John.

En la producción de este álbum, destacan nombres como Stuart Price, habitual colaborador de The Killers y artífice de la factura final y parte de la composición de álbumes como Confessions on a Dance Floor (2005) de Madonna, o Aphrodite (2010) de Kylie Minogue; o Jeff Bhasker, corresponsable de algunos de los mejores trabajos de Kanye West, y de los dos discos de Harry Styles.

NUEVAS FECHAS PARA ESPAÑA

Dua Lipa arrancará su gira, alterada por la crisis del coronavirus, el próximo 10 de mayo en Copenhague, y ofrecería unos pocos conciertos en ciudades del norte de Europa como Estocolmo y Oslo y en Viena.

Después de un largo parón, retomará la gira en enero de 2021 en Reino Unido para después recuperar el resto de citas aplazadas. En España, podremos verla en el Palau Sant Jordi de Barcelona el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, y el Wizink Center de Madrid dos días después, como broche -en principio definitivo- a su gira continental.

"Cada vez que hablo de mi álbum, me emociono y siento que se me saltan las lágrimas un poco, en gran parte por los acontecimientos y la incertidumbre de las últimas semanas",comentaba en redes, añadiendo que esperaba traer con él "algo de felicidad". Este viernes es el lanzamiento -obligado- de este nuevo trabajo.

LETRA DE 'BREAK MY HEART' DE DUA LIPA

