Efecto Pasillo y Maikel Delacalle contagian su acento canario en 'Quiero que te acerques más'

¡Quiero que te acerques más ya está fuera! La agrupación original de Gran Canaria Efecto Pasillo y el rapero español Maikel Delacalle dan el pistoletazo de salida a este caluroso viernes con una colaboración repleta de buenas vibras y ritmos fiesteros y electrónicos.

Con un inconfundible acento canario y con un desparpajo innegable, los paisanos nos invitan a refrescarnos con su nueva canción que transmite frescura y, sobre todo, muchas ganas de bailarla en la playa, en la piscina y en todas las fiestas que se nos pongan por delante.

En Europa FM, muy acalorados, damos la bienvenida al fin de semana con unos artistas que no dejan de sorprendernos con nuevos temazos.

¿Te acercas un poco más?

Si nos lo piden así, no nos quedará otra que hacer caso y acercarnos más a este single cargado de positividad que además llega pisando fuerte y con videoclip oficial ya disponible.

Con Quiero que te acerques más, los chicos de Efecto pasillo y Maikel Delacalle nos invitan a no parar de bailar en cualquier momento y desde cualquier lugar este verano.

No obstante, no es la primera colaboración que los autores de Pan y mantequilla, un clásico con todas sus letras, nos presentan recientemente.

Los canarios están trabajando muy duro en Los reyes del mambo, su próximo disco, del cual cada vez nos van dejando más pistas que, además de impacientarnos, nos dejan una y otra vez con la miel en los labios.

Por su parte, los seguidores de ambos artistas ya tienen veredicto: "El tema del verano y, como siempre, Maikel nunca falla", "¿Será que alguna vez sacarán algo que no me guste? Me encanta el ritmo de todo lo que hacen", "buenísimo, chiquillos", "Grandes que sois" o "Desde Argentina apoyando a full".

Prueba de que España no es el único país donde arrasan estos artistas, que también traspasan fronteras y consiguen que sus ritmos conquisten corazones en gran parte de Latinoamérica.