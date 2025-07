Emilia, frente al consumismo de la moda en ‘Pasarella’, su nuevo single junto a Six Sex

Tras mostrar su versión más vulnerable en +Tevale, su último tema en colaboración con Yami Safdie, Emilia ha lanzado hoy a las 2:00 horas, su nuevo single Pasarella junto a Six Sex, el hit que formará parte de su próximo EP.

En este nuevo hit, la artista se adentra en el mundo fashion para criticar las apariencias, la exigencia constante por estar en tendencia y la validación social. Lo que inicialmente parece una oda hacia la moda, es en realidad una sátira contra la misma. Así lo confirmó Emilia en sus redes sociales en uno de sus últimos posts en Instagram cuando subía la portada del single con un tacón ardiendo y con la descripción: "Pasarella sust. femenino. zona de alta exposición donde se juzga absolutamente todo: figura, reputación, estatus, ropa y calzado (y no precisamente por su comodidad)".

Previamente a esta confirmación y a la completa emisión de la canción, esta fue anticipada el 31 de mayo durante uno de sus shows en Madrid, en el marco de su gira europea. En ese momento, la artista presentó un fragmento de la canción que no tardó en viralizarse y ser criticada por los internautas, quienes la acusaron de estar constantemente "hipersexualizándose" encasillada en un perfil superficial, a la vez que demandaban propuestas más diversas. Lo que los usuarios no esperaban era el mensaje que esconde la versión completa de la canción.

La canción comienza con un sample del destacado grupo Locomía en los años 80 mostrando la imagen de una actriz que emula a Anna Wintour, la ex editora jefa de Vogue. Este hecho, refuerza la conexión entre la industria de la moda y la critica que realizan las artistas, mostradas en apariencia como divas durante todo el videoclip.

Sus letras más virales

"Con mis tacos de museo me paseo por Milán, visto marcas europeas que no sé ni pronunciar", así abre el tema de Emilia y Six sex, referencia que no sorprende tras las duras críticas que recibió Emilia al pronunciar incorrectamente el nombre de la marca Versace como 'Versaci' cuando le preguntaron de dónde era el vestido que lucía.

Otra de sus frases que más ha resonado en redes tras la publicación de su preview el 28 de junio fue: "Las marcas pelean por mi, todos quieren vestirme a medida, cause i am a sex machine, mi ropero es la quinta avenida, I am a star, viviendo en mi camarín, lugar que piso es mi pasarela, soy Emilia Hadid". De esta manera, mediante un juego de palabras, la cantante hace referencia a dos de las modelos más exitosas internacionalmente, Gigi y Bella Hadid.

Con este nuevo single, Emilia da comienzo al verano con una canción que está dando mucho de qué hablar.