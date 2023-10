La emotiva reflexión de Lola Índigo sobre ser cantante: "Me daba mucho miedo sentir la soledad del artista"

Lola Índigose ha emocionado mucho durante los conciertos de fin de gira de El Dragón Tour en Granda, su tierra.

La intérprete, que es una de las cantantes urbanas más reconocidas de nuestro país, ha querido hacer una pequeña reflexión sobre el escenario de su ascenso a la fama como cantante y el miedo que le daba dar ese paso.

"Me daba pánico ser cantante y quedarme sola cuando yo había tenido una vida de bailarina increíble, rodeada de amigos siempre y trabajando en equipo, siempre había tenido una vida perfecta, mi vida era perfecta, entonces me daba mucho miedo hacerme cantante y de repente sentir la soledad del artista, que lo llaman, entonces básicamente nos inventamos trabajo donde no lo había", ha confesado Mimi muy emocionada.

Pero, a pesar de las lágrimas, ha reconocido que no estaba triste, sino todo lo contrario: "Y no lo digo con pena, lo digo con alegría, porque le quiero dar las gracias a ella por haber confiado en esto desde el principio, aquí delante de todos, porque no sé cómo coño llevamos seis años cumpliendo nuestro sueño, pero ojalá no se acabe nunca", ha deseado con todo su corazón.

"Quiero darle por supuesto las gracias a Juan, que me da clase de baile desde que tenía 12 años, pero antes ya bailábamos en la escuela del barrio, y gracias a que él está a mi lado, yo tengo una confianza para seguir", ha dicho la artista sobre sus orígenes en el mundo artístico como bailarina.

La cantante comenzó su carrera como bailarina, y se fue a China a probar suertes en el mundo artístico, donde bailaba y cantaba.

También se formó en Los Angeles y regresó a España para seguir trabajando de lo suyo, pero tras probar suertes en Operación Triunfo y ser la primera expulsada de la edición, la artista hizo realidad un nuevo sueño llamado Lola Índigo, el proyecto con el que lleva desde 2018.

Ahora la artista prepara una nueva etapa para la que quiere ser "simplemente Mimi".