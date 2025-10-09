Entradas para los conciertos de Alejandro Sanz en España: dónde comprarlas, a qué hora y precio

Alejandro Sanz cerrará su gira española el 24 de julio de 2026 en Marenostrum Fuengirola | www.ondacero.es

Alejandro Sanz atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera y lo hace subido a los escenarios. El artista madrileño ha acompañado el lanzamiento de su nuevo proyecto musical,¿Y ahora qué?, de una gira internacional que en verano de 2026 llega a España con 11 conciertos ya cerrados.

El pasado 25 de septiembre el cantante daba la alegría a sus fans al anunciar las fechas y ciudades de su gira en España y este jueves 9 de octubre abre las taquillas virtuales para que sus seguidores puedan hacerse al fin con las entradas para estos shows.

"Os prometo que da igual cuantas veces me suba al escenario y cuantas canciones salgan de mí, en cada concierto me doy cuenta que la última nota siempre será vuestra", dice el cantante, que antes de aterrizar en España actuará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

A qué hora salen a la venta las entradas para la gira de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz aterriza en España el sábado 6 de junio, fecha de su concierto en Sevilla, y abre las taquillas este jueves 9 de noviembre.

A las 10:00 horas comienza la venta a través de su web oficial: www.alejandrosanz.com

Los precios de las entradas de los conciertos de Alejandro Sanz

De momento se desconoce el precio que tendrán las entradas de los conciertos y cabe esperar que sean muy distintos ya que los shows son muy diferentes entre sí. Si bien los conciertos de Madrid y Barcelona son en grandes estadios, el de A Coruña es en el Muelle de Batería, un espacio a priori sin gradas.

Las fechas y ciudades de la gira '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz ha anunciado 11 fechas aunque, como apuntábamos, no se descarta que añada más conciertos en el calendario. ¡Estaremos atentos!