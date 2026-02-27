Setlist de 'FUTTTURA' de TINI: todas las canciones que canta en concierto
TINI conquistará España con su gira FUTTTURA en 2027, después de haber arrasado en Buenos Aires y tras una gira por Latinoamérica que se espera exitosa. Repasamos todas las canciones que canta la artista en este concierto tan especial.
TINI acaba de anunciar que trae su gira FUTTTURA a España. La artista pisará las ciudades más importantes de nuestro país con un show que recorre toda la carrera de la argentina.
Este concepto escénico que mezcla su 'yo' más joven como protagonista de la serie infantil Violetta con la artista que es actualmente sale de gira: tras sus citas con Latinoamérica, la intérprete de Cupido aterrizará en España para remover la nostalgia de sus fans a la vez que los deleita con sus últimos temas.
La gira ya se ha celebrado en Buenos Aires a través de nueve conciertos, por lo que conocemos el setlist que TINI podría tener preparado para sus conciertos en Barcelona, Madrid y Valencia.
BLOQUE 1- FUTTTURA (INTRO)
- 1. El cielo
- 2. Fresa
- 3. La loto
- 4. Muñecas
- 5. Las jordans
- 6. Me enteré (Tiago PZK & TINI)
BLOQUE 2 - VIOLETTA
- 7. En mi mundo (Violetta song)
- 8. Cómo quieres (Violetta song)
- 9. Te creo (Violetta song)
- 10. Ser mejor (Violetta song)
- 11. Siempre brillarás
BLOQUE 3
- 12. 22
- 13. Suéltate el pelo
- 14. Cupido (Acústico)
BLOQUE 4
- 15. Miedo
- 16. Pa
- 17. Posta
- 18. Ni de ti
- 19. Angel
- 20. Buenos Aires
- 21. Tinta 90
- 22. Ellas
- 23. Bien
- 24. Me voy
BLOQUE 5
- 25. Down
- 26. High (María Becerra cover)
- 27. La_original.mp3 (Emilia & TINI)
- 28. Blackout (Emilia, TINI & Nicki Nicole)
- 29. Una noche más
- 30. Me gusta (Miranda! cover)
- 31. Buenos Aires (Techno)
BLOQUE 6
- 32. Si tú te vas
- 33. Te pido
- 34. Acércate
- 35. Carne y hueso
- 36. Por qué te vas
- 37. Consejo de amor
BLOQUE 7
- 38. Fantasi
- 39. Universidad
- 40. Lágrimas (Big One, TINI & BM)
- 41. Maldita foto
- 42. 36 vidas
- 43. La triple T
- 44. Bar
- 45. Miénteme
ENCORE
- 46. Cupido