Walls estrena 'El día que me olvides': "Busco el equilibrio entre ser honesto y no caer en la pornografía emocional"

"He dejado un poco atrás el ego", admite Walls ante el estreno de su tercer álbum, El día que me olvides. El artista se vuelca en un mundo emocional con este nuevo proyecto, hecho desde la vulnerabilidad sin complejos.

Ginés se quita la máscara de Walls por unos minutos para Europa FM, y habla de su nuevo disco, muy distinto a aquel freestyle que le hizo conectar con la música y a sus posteriores álbumes, Los niños del parque y Luna 18. Con esta nueva música —disponible desde el viernes 16 de enero— sus fans pueden ver a un artista dejándose el alma en cada verso y canción.

"He hecho una cura de humildad demostrando que el rock and roll no tiene por qué ser estar flipándose todo el rato", reflexiona el artista, insistiendo en que abrazar la vulnerabilidad también forma parte del rock.

Ginés considera que sus mejores frases y canciones están en este proyecto. Un proyecto que habla de la despedida, que evoca a la relación que tiene con la música gracias a su padre y que reivindica el legado. Aunque no cree en su propio legado, se atreve a decir los tres temas que le gustarían que trascendieran de su carrera, todas de este proyecto: No te preocupes por mí, Mi viejo mi vieja y El día que me olvides.

Y es que Walls tiene claro que no saca canciones si no le parecen las favoritas de su trayectoria en el momento de crearlas. Es algo que le lleva pasando desde que se dedica a la música, con su correspondiente consecuencia: "Luego me desenamoro de esas canciones y dejan de gustarme, pero es parte del proceso, de ser autodestructivo y de odiar lo que haces y mejorar. Es autodestructivo, pero a mí me mejora como artista".

La influencia de su padre

El eje central de El día que me olvides es la figura de su padre, quien le transmitió cómo veía él la música: "Mi padre me enseñó cómo cree él que tienen que ser las canciones, cómo tienen que influenciar a una persona, cómo tienen que hacerle sentir".

"Mi padre me enseñó cómo cree él que tienen que ser las canciones"

Poner "los pelos de punta" es esa "manera supernatural" de que una canción pase el filtro, y de alguna manera esta forma de vivirlo.

Eso sí, abrirse en canal para el público tiene sus límites para él: "Hay presión, tienes que encontrar el equilibrio exacto en el que eres honesto, […] pero no caer un poco en la pornografía emocional sacando a tu padre y tu madre para hacer llorar. Yo no pretendo eso".

"El rock es una actitud" para Walls

Pese a pasar por el punk y el pop y navegar siempre entre los géneros con nuevas canciones como ¿Cuántas penas vale tu amor?, Conmigo no lloras y Mi nena, en el que sonido que más cómodo es en el rock. Para él este estilo va mucha más allá de la música: "El rock and roll es una actitud. Creo que si le pones mi disco a una persona que tenga otra opinión del rock me manda a la mierda".

Esa opinión ajena es "completamente lícita" para el murciano, porque entiende que en su proyecto hay ritmos pop y tiene "otros elementos", pero para él el rock va mucho más allá. "No hay nada más rockero que un tío al piano cantando una balada", defiende.

"Si le pones mi disco a una persona que tenga otra opinión del rock me manda a la mierda, pero es completamente lícito"

Walls volcó en Vulnerable la historia de un artista flamenco tras dedicarse a la música, una historia que probablemente le llegó a Dani Fernández desde otras experiencias y que juntos trasladaron a su colaboración. "Dani es un gran compositor, un gran artista y una gran persona. Fue bastante guay", expresa el murciano sobre el intérprete de Bailemos.

Además de la música, al murciano le apasiona el mundo audiovisual que la acompaña, y por eso casi todos los adelantos de su álbum llegaron acompañados de videoclips. Pero para Ginés son pocos y siempre tiene "peleas con eso". "Cada vez la gente ve menos videos y el contenido es más vertical, pero para mí aunque no recuperas la inversión que dejas en ellos la recuperas con imagen, respeto e imagen", defiende.

Precisamente ese cambio cultural con las redes sociales le puso en su momento en lo más alto con su canción Haz lo que quieras conmigo, un tema que se viralizó en TikTok. "La música se ha democratizado muchísimo", expresa, pero no apoya que la gente haga música con un fin "más lucrativo que otra cosa".

Su colaboración con Despistaos en el escenario

Hace unos años Walls se unió a Despistaos junto a Enol y Hens para hacer una nueva versión de su hit Física o química, y volver a acercar el tema a las nuevas generaciones. Y hace unos meses la cantaron todos juntos en directo en el concierto más importante de la banda en el Palacio Vistalegre de Madrid.

Para él fue muy emocionante vivir esto en persona: "Había gente como Cuchi Romero, Rulo, y peña que me conocía por la puta cara y yo estaba flipando, la verdad".

Su próxima parada: el Movistar Arena

Tras lanzar El día que me olvides, Walls vivirá su concierto más importante hasta la fecha: el artista conquistará el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero.

"Tengo muchas cosas en la cabeza", asegura sobre el show, siendo consciente que pese a prepararlo todo "la magia del directo" hará que tengan dudas al subirse al escenario. "Es un show de rock, la gente viene a verme a mí para conectar con ellos", adelanta sobre el espectáculo, "sin parafernalia detrás" pero sin hacer "un show de rock al uso".

Será el escenario donde presentará en directo las nuevas canciones de su disco, pero Walls cree que lo que más destacará del concierto será la intro.

Ahora mismo se encuentra preparado para todo lo que le viene con su tercer álbum, aunque está "un poco rayado" porque siente que está en un punto de poca creatividad. Aunque él mismo sabe que es una fase: "Pueden ser buenas o malas, pero nunca te quedas sin ideas".

Pero antes de seguir explorando ese camino musical, le toca disfrutar del estreno de El día que me olvides y de la acogida del disco por sus fans, que ya pueden descubrir el concepto de la memoria, la despedida y el legado para Ginés Paredes.