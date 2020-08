Lola Indigo presenta 'Play-Stop', una nueva canción en su concierto en Starlite Marbella

Lola Indigo actuó el pasado lunes en el Festival Starlite de Marbella, ahora adaptado a la limitación de aforo y bajo las nuevas normas de seguridad por la pandemia de Covid-19.

A pesar de la amenaza de lluvia, la artista pudo salir al escenario acompañada de sus bailarinas con un espectacular body dorado y una americana blanca.

'Cuatro besos', 'Mala cara', 'Lola Bunny', 'Inocente', 'Me quedo', 'Trendy' y 'Dancebreak Subliminal', han sido los primeros temas con los que ha encandilado a un público mayoritariamente muy joven, entre los que tenía una sorpresa 'Play-Stop'.

"La escribí, entre otra gente, con mi amigo Gerard que ya sabéis que lo quiero mucho y es mejor que no os la explique, que la escuchéis vosotros mismos. Estará pronto en un disquito que voy a sacar así que... ¡Esto se llama Play-Stop!", anunciaba arrancando una gran ovación del público.

empieza la letra que continúa hablando de los inicios de una relación:; para pasar al estribillo:

"Dime si le pongo 'stop', yo estoy ready para darle al play. Sabes que yo estoy on top, esta reina está buscando un rey. Dime si le pongo 'stop', yo estoy ready para darle al play. Las reglas te las pongo yo, voy en contra de la ley".

También hace referencia a otras canciones: "Yo te confieso, me gustas más que el queso, que en vez de 4 yo quiero 7 besos, uno pa' cada día de la semana". Una mezcla entre 'Llorando en la limo' de C. Tangana (estoy enamorao' del queso, pero prefiero un beso, tus besos) y su propio hit 'Cuatro besos' junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt.

Tras un cambio de vestuario, Mimi volvió al escenario con un total look rojo para continuar con 'No se toca', 'Mujer bruja', 'Maldición', 'El humo' y 'Autoestima'.

“Llevo dos años dando guerra, gracias a vosotros he podido, gracias por apoyarme y espero poder seguir mucho tiempo, seguir dando guerra”, le agradecía al público para finalizar con 'Game over', 'Fuerte' y 'Ya no quiero na', su primer éxito tras salir de OT.

TRAS LA POLÉMICA DEL CONCIERTO DE TABURETE

El pasado 7 de agosto Taburete ofreció un concierto en el mismo recinto en el que ha actuado Lola Indigo, que fue muy criticado porque el público no respetó la distancia de seguridad y se puso a bailar y a cantar sin mascarillas.

En algunos vídeos, puede verse como Willy Bárcenas, vocalista de la banda, los animaba a levantarse y bailar y fue duramente criticado por una grabación en la que se le oye decir "ni una puta mascarilla".

Tras esta polémica, Lola Indigo aprovechó su concierto en Castellón para hacer una defensa de la cultura: "La cultura es segura. Hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez. Porque el sector artístico, como ya se venía previendo, está siendo el más dañado de todos".

"Es una irresponsabilidad que cualquier artista anime a que el público no cumpla las normas de seguridad. Porque si eso sucede, ni vosotros vais a poder disfrutar del resto de conciertos de esos ciclos, ni los artistas vamos a poder ir a esos ciclos. Entonces eliminan el ocio, y eliminan el trabajo de mucha gente que lo necesita", concluía haciendo una clara referencia a la actitud de Taburete.

Una actitud muy distinta a la que mostró ella misma en Starlite, insistiendo en el uso de las mascarillas y el respeto a los protocolos de seguridad. Por otro lado, su público también se mostró más respetuoso que el de la banda madrileña, permaneciendo en sus asientos con las mascarillas puestas.