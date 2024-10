Mikel Izal, sobre el escenario tras su operación de menisco: "Por muy cansado que esté, el público me hace volar"

Su actuación en el MadBlue Festival fue el colofón final a un fin de semana lleno de talento, música, amigos y buena compañía.

Pasaban las diez de la noche del domingo cuando las luces bajas de la escenografía de Mikel Izal sumergían al público en una atmósfera íntima pero también masiva.

El artista se fundía con el público para cantar desde temas icónicos como La Mujer de Verde o Copacabana a sus últimos estrenos, esas canciones con las que ha arrancado una nueva etapa en solitario con la que ha colgado el cartel de entradas agotadas en todo el país. Hace ya un año que saltó al vacío en una nueva etapa musical y no puede estar más agradecido. El cariño de la gente sigue prácticamente intacto. "Es algo tan extraño y difícil de explicar que siempre te acaba sorprendiendo. Es verdad que hay días que estás más cansado, menos cansado, pero es que luego... Por muy cansado que esté, el público me coge y me hace volar muchísimo", aseguraba al micrófono de Europa FM nada más bajarse del escenario.

No tiene preferencias si le proponemos elegir salas o festivales. Cada fórmula tiene su magia. "En esta gira quise combinar las dos cosas. Empecé con una gira de auditorios cubiertos, más íntimos, que es verdad que no eran pequeños, pero sí que el espacio era para una propuesta más tranquila y luego el verano es lo que hemos vivido hoy", asegura, todavía con el sudor en la frente.

Ha sido un verano satisfactorio, pero no fácil. A principios del mes de julio, el artista se veía obligado a suspender dos conciertos y reprogramar varias fechas por una rotura de menisco que le tuvo de baja un tiempo. Aunque ha sido una cirugía complicada, calcula poder estar al 100% dentro de dos meses. "Al 2025 le pido lo mismo que este año, pero con el menisco al 100%".