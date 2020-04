Libros para el confinamiento: Las recomendaciones de Sebastián Yatra, Ana Guerra, Morat, Beret, Miriam Rodríguez, Camilo...

ANA GUERRA

Ana Guerra ha estado con Juanma Romero en Europa Home Date, donde cada tarde hablamos con tus artistas favoritos en directo en nuestro Instagram. Allí, además de hablarnos de su nuevo single 'Tarde o temprano', le hemos pedido que nos recomendara una lectura para estos días de confinamiento en casa. Ana no nos ha recomendado un libro, sino dos "favoritos". El primero es 'Siempre Alice', de Lisa Genova, y 'Donde esté mi corazón', de Jordi Sierra i Fabra,: "Es un libro chiquito de leer, pero cada vez que lo leo, me emociono un montón, y me gusta mucho la historia, creo que está muy bien contada".

Sinopsis: 'Donde esté mi corazón' narra la vida de Montse, que ha cambiado por completo tras un hecho imprevisible que ha sacudido sus cimientos. Ha estado a las puertas de la muerte, pero ha vencido, aunque el precio es muy duro. Ahora en su vida hay un antes y un después. Y mientras trata de recuperar su sonrisa, aparece Sergio, la esperanza. Tal vez, el amor.

ARNAU GRISO

Como no podía ser de otra forma, en el caso de Arnau Griso, cada miembro del grupo nos quiso recomendara un libro. Eric Griso aboga "sin duda", por el libro 'Cuatro amigos' de David Trueba, un relato agridulce sobre el final de una época, de una edad. Entre la pura comedia disparatada y el más desatado romanticismo. Puedes verlo a partir del minuto 20:26

Sinopsis: Detrás del desmadrado viaje de vacaciones de cuatro amigos veinteañeros, se esconde una historia de amor. El protagonista, Solo, se suma a la juerga continua y al gamberrismo andante de sus inseparables compañeros tratando de huir del recuerdo de Bárbara, pero cada paso le acerca más a ella, al amor de su vida. La exaltación de la libertad, de la juventud, de la adolescencia eterna termina por recordarles que todo se acaba, que tras las carcajadas asoman las frustraciones. Cuatro amigos es el relato agridulce del final de una época, de una edad.

Por su parte, Arnau Blanch, apuesta por uno de los libros más populares entre los artistas que han pasado por Europa Home Date, 'Sapiens: De animales a Dioses', de Yuval Noah Harari.

Sinopsis: Escrito por Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, publicado originalmente en hebreo en el 2011, el libro examina la historia de la humanidad desde la evolución de las especies humanas arcaicas, en la Edad de Piedra (todas ellas consideradas humanos, pero de las que solo sobrevivieron los Homo sapiens), hasta el siglo XXI. El libro está divido en cuatro partes: la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la unificación de la humanidad y la revolución científica.

BELY BASARTE

La cantante y compositora nos habló durante la charla en Europa Home Date, de su nuevo single, 'Roma', una canción "muy alegre", que llega "en el momento oportuno", y de su nuevo álbum, que está ya acabado. Además, ha aprovechado para recomendarnos una lectura, en concreto, el disco-libro 'Mis paisajes interiores', del cantautor y poeta Marwan. "A veces me cuesta leer más de tres páginas, porque me echo a llorar", comenta. Y no es la única que recomienda los libros de poesía de este autor. Puedes verlo a partir del minuto 24:00

Sinopsis: ‘Mis paisajes interiores’ reúne un disco con 11 canciones y un poemario inspirado en cada uno de los temas del disco. Los paisajes interiores de Marwan están envueltos en un perfecto contenedor de poemas, con letras que desgarran y te hacen sonreír en una producción cuidada al detalle, que te hará viajar por 'los callejones' de Marwan.

BERET

Beret no ha dejado de trabajar desde que comenzó el confinamiento, componiendo y participando en iniciativas como #YoMeQuedoEnCasaFestival: “Me chocó de forma positiva que hayan tantos festivales y tantos artistas que se estén prestando a estas cosas, a pesar de la circunstancia en la que nos encontramos”, asegura. Estuvimos hablando con él, y nos recomendó leer 'Las gafas de la felicidad', de Rafael Santandreu. "Un que ahora con el confinamiento quizá ayude a la gente que lo lea", comenta. "Un libro de psicología cognitiva", que ayuda a ver las cosas de forma "positiva". Puedes verlo a partir del minuto 27:43

Sinopsis: Rafael Santandreu vuelve con más soluciones para superar los complejos y los problemas que dificultan y amargan la vida de tantas personas. Rafael Santandreu es uno de los psicólogos más prestigiosos de España. Está especializado en ayudar a las personas a desarrollar su fortaleza emocional. A través de su método miles de personas han conseguido perder sus miedos de forma permanente.Ahora te toca a ti descubrir las lentes que te enseñarán a graduar tu corazón y tu mente. ¡Ponte las gafas de la felicidad!

CAMI

La cantante y compositora chilena Cami, que triunfa en todo el mundo con su impresionante voz y la originalidad de su música, con temas como 'Funeral' o 'Aquí Estoy', estuvo en Europa Home Date, donde nos confesó cómo está pasando estos días confinada en casa: "Hago terapia escribiendo, me veo envuelta en letras que están relacionadas con una vivencia, un lugar...". Además, Cami nos recomendó un libro para la cuarentena: 'El buscador de cabezas', Puedes verlo a partir del minuto 28:38

Sinopsis: En un México distópico (¿lejano? ¿irreal?) el movimiento de extrema derecha Manos Limpias llega a la Presidencia. El periodista Alejandro Faber se ve obligado a servir a la nueva dictadura por sus nexos con Los Republicanos, el grupo supremacista al que perteneció casi por casualidad durante su juventud, más por rebeldía ante el futuro estándar, domado y precocido que representaba su padre administrador, que por una creencia real en el dogma ultra. La cacería de opositores se desata. El baño de sangre es total. Y a Faber no le queda más que liberar al pequeño fascista que lleva dentro. Es eso, o morir.

El buscador de cabezas es la mejor novela mexicana de lo que Patricio Pron llama «terror político» en el prólogo a esta nueva edición revisada y definitiva, que a diez años de su primera publicación, es más oportuna que nunca por los tiempos oscuros que corren, donde lo radical es tendencia y el facha es el nuevo progre.

CAMILO

Camilo es uno de los artistas internacionales con mayor proyección, que ha triunfando en nuestro país sobre todo a raíz del remix de su tema 'Tutu' junto a Shakira, y estuvo en Europa Home Date para hablarnos de su último single, 'Favorito' y su álbum debut. Su recomendación literaria es 'Cartas del diablo a su sobrino', de Clive S. Lewis. Puedes verlo a partir del minuto 30:54

Sinopsis: 'Cartas del diablo a su sobrino' es uno de los títulos más conocidos y brillantes de C. S. Lewis. Un demonio ya anciano escribe a uno joven para enseñarle el oficio de tentar a los humanos. A través de esas cartas se plantean importantes cuestiones que nos afectan a todos.

CARLOS SADNESS

El cantante y compositor Carlos Sadness, autor también del libro 'Anatomía Íntima', nos recomendó durante su charla en Europa Home Dete, el libro de Adrià Salas, cantante de La Pegatina, titulado 'Salsa', y otro de Roy Galán, titulado 'Fuerte'. Puedes verlo a partir del minuto 25:15

Sinopsis: 'Fuerte', de Roy Galán, trata sobre qué tipo de hombres somos, ¿qué identidad hemos construido sobre nuestros cuerpos? ¿Cuál es el hombre que nos han permitido (nos hemos permitido) ser? ¿Podemos cambiar? ¿Queremos cambiar? Un día te das cuenta de que hay cosas que haces que no están bien y que además no es algo personal, sino colectivo. Ese día es cuando puedes empezar a revisarlo todo. Este no es un manual contra los hombres. Esto no es una bronca infinita. Esto es un espejo. Una linterna que alumbra nuestra intimidad. Una excusa para empezar a hablar de la violencia que ejercemos. Esto es una esperanza. La idea de un futuro mejor. Este es un libro sobre la convivencia entre hombres y mujeres. Un libro para dejar de una vez por todas de hacernos los fuertes. Porque la auténtica valentía reside siempre en mostrarnos vulnerables. Y porque podemos ser fuertes de verdad sin herir a los demás.

DANI FERNÁNDEZ

Durante la charla con Dani Fernández, el cantante nos recomendó los libros de poesía de Marwan, como 'La triste historia de tu cuerpo sobre el mío', 'Todos mis futuros son contigo' o 'Los amores imparables', asegurando que le "han servido mucho para escribir canciones". Puedes verlo a partir del minuto 12:55

Sinopsis: El primer libro de poemas de Marwan, 'La triste historia de tu cuerpo sobre el mío', fue publicado por primera vez en Editorial Noviembre, y en él el autor habla de territorios afectivos y territorios sociales, del deseo de mejorar y del deseo carnal, de la dificultad de tener verdad y comprensión entre dos, y por extensión, de la tristemente lejana justicia social. Hay en este libro poemas en los que no se sabe si es invierno o verano, pero se siente lo desapacible. Otros que nos hacen ver que el destino son siempre nuestras ganas. Muchos que nos harán reconocernos, entre avergonzados y agradecidos. Perdonados. Son poemas que al hablar de un hombre hablan de todos.

DAVID OTERO

David Otero, al igual que Arnau Blanch, de Arnau Griso, nos recomienda el libro 'Sapiens: De animales a dioses', asegurando que "es un momento especialmente 'guay' para leer este libro". Puedes verlo a partir del minuto 15:40

Sinopsis: Escrito por Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí, publicado originalmente en hebreo en el 2011, el libro examina la historia de la humanidad desde la evolución de las especies humanas arcaicas, en la Edad de Piedra (todas ellas consideradas humanos, pero de las que solo sobrevivieron los Homo sapiens), hasta el siglo XXI.

ELEFANTES

Shuarma, vocalista de Elefantes, artista multidisciplinar y gran lector, nos recomienda un par de libros, aunque reconoce que le es difícil escoger uno: "es que hay tantas que me gustan". Entre ellos, nos habla de 'La espuma de los días', de Boris Vian, también nos recomienda las obras de Murakami, y confiesa que últimamente está "bastante obsesionado" con Émile Zola, y nos habla de su obra 'París'. Puedes verlo a partir del minuto 17:15

Sinopsis: En palabras del propio Zola, "París es un estudio humano y social de la gran ciudad. En el marco dramático de una conmovedora historia de ayer y de hoy, se agitan la inmensa muchedumbre, los dichosos y los hambrientos, todos los mundos: el mundo del trabajo manual, el mundo del trabajo intelectual, el mundo de la política, el mundo de las finanzas, el mundo de los ociosos y del placer. Todo ello en un París, centro de los pueblos, ciudad civilizadora, iniciadora y liberadora". 'París' es un inmenso drama social, crónica exacta y animada de la sociedad francesa de finales del XIX. Un fresco del París moderno, de sus lugares, de sus mundos, un himno a la ville-lumière, reina del universo y creadora del porvenir.

IZAL

En Europa Home Date, hablamos con Mikel, líder de la banda IZAL, que es un lector empedernido, por lo que su recomendación se ha ceñido a lo que está leyendo ahora: 'El poder del perro', de Don Winslow. "Me está encantando", asegura. Puedes verlo a partir del minuto 28:03

Sinopsis: La guerra contra los narcos al desnudo. Unthriller épico, coral y sangriento que explora los rincones de la miseria humana. Década de los setenta: el gobierno de Estados Unidos emprende una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en México. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen hispano, no tarda en obtener resultados y acabar con el patrón local. Un error fatal. El nuevo heredero del imperio del narcotráfico es Adán Barrera, y ambos saben cómo ha llegado a serlo.

Encadenados a la misma guerra, se encuentran Nora Hayden, una hermosa prostituta de altostandingadiestrada para hacer enloquecer a los hombres; el padre Parada, un cura católico confidente de esta y empeñado en ayudar al pueblo, y Billy Boy Callan, un chico taciturno, convertido en asesino a sueldo por azar.

Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una jauría de irlandeses armados, policías corruptos, un soplón con el sugerente sobrenombre de Mamada y un santo milagrero conforman el universo de estethriller épico, coral y sangriento sobre la búsqueda de la redención.

MIRIAM RODRÍGUEZ

Estuvimos con Miriam Rodríguez, que acaba de lanzar su nuevo single, titulado 'La dirección de tu suerte'. Minutos antes de estrenarlo en YouTube junto a sus fans, nos habló de los libros que está leyendo durante esta cuarentena, como 'El túnel', de Ernesto Sábato, pero confiesa que no se encuentra en momento ideal para leer ese libro, y ha cambiado a 'La Buena Suerte', de Álex Rovira, al menos con un título más apetecible para esos días. Puedes verlo a partir del minuto 22:50

Sinopsis: Hace mucho tiempo, en un reino lejano, Merlín convocó a todos los caballeros y les dijo: "He sabido que en el Bosque Encantado, en un plazo de siete noches, nacerá el Trébol Mágico. Es un trébol de cuatro hojas único, que proporcionará a quien lo posea una suerte ilimitada." Pero los caballeros saben que encontrar un minúsculo trébol en un bosque tan extenso será como buscar una aguja en un pajar. ¿Quién aceptará el reto? Así comienza la leyenda de 'La buena suerte', un libro extraordinariamente inspirador y positivo: una fábula mediante la cual se desvelan las claves de la Buena Suerte y la prosperidad. Su mensaje sobre la capacidad de las personas para labrar su propio destino es más vigente que nunca, y su sencilla pero poderosa filosofía resuena en lectores de todas las edades y culturas.

MORAT

En Europa Home Date, conectamos con Morat, que acaban de lanzar su single 'Nunca te olvidé'. Juan Pablo Villamil, 'Villa', nos ha contado cómo están viviendo estos días, la música que tienen preparada, y nos ha hecho varias recomendaciones. Para leer, nos recomienda dos libros, uno de ellos es 'A la orilla de la luz' ,de su compañero de banda Simon Vargas, que asegura que "es muy bueno".

Y el otro, 'El ruido de las cosas al caer', del escritor Juan Gabriel Vasquez. Un libro "que trata la historia reciente colombiana, de una forma muy 'cool', y con un tacto que muy poca gente tiene, porque Colombia ha tenido una historia difícil, y creo que él lo hace de una manera impresionante". Puedes verlo a partir del minuto 20:40

Sinopsis: 'A la orilla de la luz' es la esperada antología en clave de realismo mágico de Simón Vargas, cantante y bajista de Morat. La Bogotá que Simón Vargas nos descubre en A la orilla de la luz existe y, a la vez, no. Está poblada por taxistas de gustos perversos, por personajes que beben del agua amarga de los recuerdos, por seres misteriosos que habitan las nieblas de la ciudad, por niños que podrían ser padres, por sectas de oscuras intenciones... Una colección de relatos con personajes y escenarios entrelazados. Un retrato de una ciudad tan real como imaginaria, que nos muestra una nueva faceta artística del integrante de Morat.

RAYDEN

Rayden acaba de lanzar un EP inspirado en La Casa de Papel, y estuvimos hablando con él, que nos recomendó 'Follas novas', de Rosalía de Castro, un clásico de la literatura española. Puedes verlo a partir del minuto 29:00

Sinopsis: Follas novas (1880) es sin duda una de las cumbres poéticas de la poesía de nuestro país. La presente traducción opta por una versión rítmica y rimada, siguiendo los modelos originales mas tratando de guardar al máximo la semejanza, aun a riesgo de afear el resultado, sustituyendo, supliendo, variando en contadísimas ocasiones «lo que dice» el poeta, para respetar mejor lo que el poeta «canta». En todo caso, la insuficiencia de la traducción quedará más que favorablemente saldada y corregida al tratarse de una edición bilingüe: la versión castellana es pues sólo el trampolín donde se podrán apoyar los que no alcancen a desenvolverse directa o enteramente en gallego.

SEBASTIÁN YATRA

El artista está triunfando en todo el mundo con su música, además está volcándose para hacer más llevadero el confinamiento a sus seguidores. Pudimos verle también interpretando algunos de sus éxitos en el concierto solidario 'One World: Together At Home', y estuvo con nosotros en Europa Home Date, donde nos recomendó 'Bajo el suelo de París', de Andrés Obando. Puedes verlo a partir del minuto 19:14

Sinopsis: "El verdadero París está aquí. Allá arriba están las postales y los turistas caminando en círculos por Le Marais, La Concorde, y Montparnasse."

SINSINATI

El vocalista de Sinsinati, Andrés, nos recomendó en Europa Home Date, leer 'El Castillo de Cristal' de Jeannette Walls: "Un libro al que cogí mucho carió porque lo leí cuando estaba internado en un colegio", es "un libro maravilloso". Puedes verlo a partir del minuto 16:40

Sinopsis: El Castillo de Cristal es la historia conmovedora de una familia que ama y que también abandona, que es leal y al mismo tiempo decepciona. Su lectura no dejará indiferente a ningún lector que se atreva con ella. Algunas pocas veces en la vida nos encontramos con libros excepcionales. Libros que se nos van imponiendo lentamente, que nos envuelven con su magia y que se instalan en nuestro corazón para no irse más.

SORAYA

Durante estos días de confinamiento, Soraya ha seguido interactuando con sus seguidores a través de las redes sociales, donde ha mostrado su día a día en casa, con su pareja y su hija. Sin embargo, la cantante sigue trabajando para el lanzamiento de 'Luces y sombras', su esperado álbum que sale este 24 de abril. Durante la charla con Juanma Romero, la cantante nos recomendó el libro 'Una tienda en París', de Màxim Huerta: "Tiene una sensibilidad especial. Me encanta", comenta. Puedes verlo a partir del minuto 27:40

Sinopsis: ¿Alguna vez has pensado empezar de cero en otra ciudad? Fue entonces cuando todo cambió. Justo al acercarme a aquel viejo cartel de madera escrito en francés que vendían en un anticuario improvisado de Madrid. Aux tissus des Vosges, Alice HUMBERT, nouveautés.Entré sin decir nada. Tenía la mirada perdida del que logra lo que quiere. En pocos segundos presentí un vuelco y una irreprimible necesidad de cambiar de vida. Traducido quería decir: tejidos de los Vosgos, Alice Humbert, novedades. Significaba más, mucho más...

