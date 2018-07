La escena eliminada por su alto contenido violento de 'Bitch Better Have My Money' de Rihanna en 360º

LA TORTURA COMPLETA

Hace unas semanas Rihanna compartía la escena que Youtube eliminó de su vídeo Bitch Better Have My Money por su alto contenido violento. Se trataba de varios vídeos desde el punto de vista del torturado pero ahora podemos ver toda la escena en 360º. ¡No te pierdas momentos como el de Rihanna cortándole un dedo a su víctima y posando con el miembro amputado para hacerse una foto!