Escucha 'Barefoot in the Park', la hipnótica canción de James Blake y Rosalía

James Blake acaba de lanzar 'Assume Form' , su nuevo disco en el que ya adelantó colaboraciones con diferentes artistas entre los que se encontraba Rosalía . Precisamente tanto el británico como ella adelantaron fragmentos de 'Barefoot in the Park ', colaboración que ya podemos escuchar al completo y que es uno de los temas más hipnóticos del álbum.

James Blake y Rosalía colaboran en 'Barefoot in the Park' / Instagram

James Blake empieza el año lanzando su tercer álbum 'Assume Form', un nuevo trabajo que llega 3 años después de 'The Colour In Anything' compuesto por 12 temas. En este nuevo álbum encontramos colaboraciones con varios artistas de lo más dispares como Travis Scott, André 3000, Moses Sumney, Metro Boomin y Rosalía.

'Barefoot in the Park' es la canción que ha hecho junto a la catalana y de la que ambos adelantaron algunos fragmentos hace unos días a través de Instagram Stories, donde los veíamos juntos en un estudio de grabación en Los Ángeles.

Ahora podemos disfrutar de la canción al completo, donde como se preveía la voz de Rosalía mucho más contenida que en 'El Mal Querer', creando una atmósfera hipnótica propia de los temas de James Blake y sin duda uno de los temas más llamativos de 'Assume Form'.