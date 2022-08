Escucha cómo suena 'Aislamiento', la nueva e inédita canción de Rosalía

Sigue el Motomami World Tour y Rosalía no deja de sorprender a todos sus fans. Este fin de semana, la artista catalana ha estado en Chile y durante su concierto interpretó Aislamiento, un single que no cantaba desde el 7 de julio durante su show en Almería.

"Esta canción se quedó fuera del último álbum pero me apetecía mucho cantarla", ha insistido la intérprete de Saoko en el Movistar Arena de Santiago de Chile , quien ha dejado a todos los asistentes con la boca abierta con lo bien que suena la canción.

Se trata de una canción con toques electrónicos y una brutal coreografía de su equipo de baile. Además, habla sobre lo duro que es ser una estrella de éxito y los grandes problemas que conlleva.

Rápidamente, las redes se han llenado de comentarios en los que piden a Rosalía que termine de editar el sencillo y lo saque de una vez.

Letra de 'Aislamiento'

Salgo del hotel, me acompañan tre'

Hoodie y las gafa' y así nadie me ve

Me creo invisible, escucho el "tic-toc"

De golpe die' flash y el cora acelera'o

Me acerco a la prensa, salimo' pisa'o

TMZ detrá', lo dejamo' atrá'

Gucci flip-flops, chequeo the opps

Llueve sobre el top, se resbalan como teardrops

"La Japonaise", Claude Monet

Si está feli', yo no lo sé

Cuchillos que cortan satén

When they pull up, las cámaras shooting like "pa-pa-pa-pa"

Oh, yeah

When they pull up, las bitches 'tán trippin' like "yah-yah-yah-yah"

Oh, yeah

Lo que tú nunca ves, que

Se acaba la escena, cae mi melena

Es el imperio el que destruye

La emperatriz que lo construye

Parece que se parte el cielo, pero no importa

Soy joven, bonita, soy triste y

Salgo del hotel, me acompañan tre'

Hoodie y las gafa' y así nadie me ve

Me creo invisible, escucho el "tic-toc"

De golpe' die' flash y el cora acelera'o

Sola en el Mirage, voy sin entourage

Me creo que el mundo es mío

Si me sale una lágrima, Dios me lo perdone

Por dar por senta'o tanta' bendicione'

When they pull up, las cámaras shooting like "pa-pa-pa-pa"

Oh, yeah

When they pull up, las bitches 'tán trippin' like "yah-yah-yah-yah"

Oh, yeah

Lo que tú nunca ves, que

Se acaba la escena, cae mi melena

Es el imperio el que destruye

La emperatriz que lo construye

Parece que se parte el cielo, pero no importa

Soy joven, bonita, soy triste y brillante

Todavía no hay fecha de estreno, así que habrá que esperar a que Rosalía decida lanzarla.