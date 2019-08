El espectacular dueto de Ariana Grande y Barbra Streisand

ACTUACIÓN POR SORPRESA

Dos divas de la canción se han unido por sorpresa sobre el escenario para dejar con la boca abierta a todos los afortunados que se encontraban en el concierto de Barbra Streisand en Chicago. De repente, Ariana Grande apareció en escena para interpretar a dúo 'No more tears (enough is enough)', uno de los grandes éxitos de Streisand.