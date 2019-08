Ariana Grande vive un triángulo amoroso con Mike y Scootie de Social House en 'Boyfriend'

Después de 'thank you, next', '7 Rings' y 'Monopoly', Ariana Grande está preparada para lanzar nueva música.

Este año ha sido uno de los más exitosos de la cantante a nivel musical, aunque en el terreno personal ha tenido que lidiar con el estrés y la ansiedad. La artista está nominada a nada más y nada menos que 10 premios MTV VMAs, incluyendo las categorías de 'Mejor Canción' o 'Video del Año'.

La artista acaba de lanzar 'Boyfriend', un tema para el que ha contado con la colaboración de Mike Fosteer y Scootie Anderson, integrantes de Social House y coautores de 'thank you, next'. Las primeras pistas sobre este featuring llegaron a través de Instagram y los 'arianators' desataron la locura.

Con esta canción, Ariana Grande ya explicó que hablaría sobre aquellas personas que se niegan a definir qué tipo de relación mantienen. Y esto es lo que nos muestra a través del videoclip, donde la propia artista vive en un triángulo amoroso con celos, donde los protagonistas fantasean con acabar con aquel que flirtea con su amante.

La gira Sweetener, en la que Ariana se ha encontrado con sus fans en numerosos puntos del globo, ha dado a la cantante tanto alegrías como penas. Han sido varias las veces que Ariana se derrumbaba en el escenario al recordar al fallecido Mac Miller.