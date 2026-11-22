Estopa está arrasando con la venta de entradas de su Gira de La MKT, que pasará por estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid durante 2027 para presentar en directo La Maketa. El dúo ya ha colgado el cartel de "sold out" en seis de los ocho conciertos anunciados, una cifra que sitúa a los hermanos Muñoz como los únicos artistas españoles en celebrar tantos estadios en una misma gira.

Ante la alta expectación por esta gira de Estopa, en Europa FM aprovechamos nuestra entrevista con David y José para preguntarles si invitarán a algún artista durante sus conciertos de 2027. "Beyoncé creo que va a venir", bromea David.

Por su parte, José descarta este tipo de sorpresas en la gira: "Nosotros, en conciertos tan grandes, nunca hemos hecho ningún cameo con nadie porque entendemos que son conciertos en los que no queremos que falle nada", explica.

David añade que, en su escenario, "los cameos son los espíritus de los cantantes que han muerto" y que les gustan: "Nosotros compartimos escenario con Michael Jackson, con Robe. Están ahí con nosotros, apoyándonos y diciéndonos: 'Bien, chavales. Cuidado, cuidado, que estás desafinando mucho…'. Me lo dicen, y no estamos mal de la cabeza. Podríamos estar peor", bromean.

¿Cómo será el repertorio de su gira?

Esta gira no es una gira cualquiera: es la presentación en directo de las canciones de la maqueta que grabó Estopa en 1998 y que recorrió todo el país en forma de casetes piratas. Aquella cinta, editada casi 30 años después bajo el título La Maketa, incluye éxitos incontestables y siete temas que nunca se publicaron, como Bicho raro. ¿Cuántos de ellos formarán parte del setlist?

Según cuentan David y José en una entrevista con Europa FM, "la maqueta va a sonar íntegra" en sus conciertos, por lo que el repertorio podría incluir las 27 canciones de la maqueta. "La época de la maqueta era Tu calorro, Cacho a cacho, Ya no me acuerdo... Van a sonar nuestras mejores canciones. Nosotros vamos a hacer un concierto de dos horas y pico, como siempre", añaden sobre la duración del show.

Sin embargo, lo más probable es que también suenen éxitos que no pertenecen a la maqueta: "Si tenemos que rescatar Paseo, aunque no sea de esa época, la vamos a rescatar porque entendemos que tiene que estar. La gente sabe que no nos ponemos a hacer experimentos. Haremos el mejor repertorio posible", zanjan.