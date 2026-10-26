Estopa se prepara para 'La Maketa' y enseña la contraportada de su nuevo disco

Queda menos de un mes para que Estopa lance La Maketa y pocos secretos quedan por desvelarse del nuevo disco de los hermanos Muñoz. Tras compartir la imagen de la portada y revelar el tracklist completo del álbum, este domingo los de Cornellá han compartido la imagen de la contraportada con las diez canciones que forman el que se podría llamar su nuevo trabajo.

Si la portada muestra el trapicheo que se traían muchos fans a finales de los 90 haciendo circular las canciones de Estopa aún inéditas en una cinta de cassette, la contraportada enseña la pizarra en la que fueron perfilando el contenido del álbum con anotaciones que no se pueden apreciar a simple vista en Incendios, La cosa está mu mala, Bicho Raro y Sentir diferente. Estas últimas fueron las que cantaron en directo en la rueda de prensa presentación del disco.

El disco de Estopa sale a la venta el viernes 20 de noviembre y tres días antes, el martes 17, se abrirán las taquillas virtuales para acceder a la venta general de entradas para la gira de estadios de La Maketa con paradas en solo cuatro ciudades.

12 de junio de 2027: Valencia – Estadio Ciutat de València

– Estadio Ciutat de València 18 de junio de 2027: Barcelona – Estadi Olímpic Lluís Companys

– Estadi Olímpic Lluís Companys 26 de junio de 2027: Sevilla – Estadio La Cartuja

– Estadio La Cartuja 9 de julio de 2027: Madrid – Riyadh Air Metropolitano

El día anterior, el lunes 16 de noviembre, podrán acceder a la preventa quienes hayan adquirido el disco con antelación. El fin de semana del 19 de octubre se abrió la preventa y las primeras unidades se agotaron en cuestión de minutos y se tuvo que ampliar el stock el lunes 19.