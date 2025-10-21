Estrella Morente, Björk... Todas las colaboraciones de Rosalía en 'LUX'

Rosalía ha anunciado su esperado cuarto álbum, LUX. El disco llegará el viernes 7 de noviembre a nuestras vidas, y hasta entonces conocemos algunos detalles del proyecto.

La artista anunció el disco con una promoción de lo más extraña, con la que se recorrió Madrid en coche hasta la Plaza del Callao, donde le esperaban las calles abarrotadas de fans. Finalmente se proyectó la portada del álbum en las pantallas, desvelando el estreno.

A la par que se anunciaba el lanzamiento se abría la preventa de LUX. Y, a su vez, se desvelaban las colaboraciones que formarán parte del cuarto álbum de Rosalía.

De orquestas a Estrella Morente

Tal y como detalla la página oficial de Rosalía, LUX es "una obra monumental que ha sido grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason".

El álbum cuenta con "voces femeninas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor". También consta como especial colaboradora la Orquesta Sinfónica de Londres, tal y como desvelaba el primer adelanto que compartió la artista de Malamente en sus redes sociales.

Otros detalles de LUX

Aunque no hemos podido escuchar ningún single del disco, se han desvelado detalles del contenido del proyecto: "LUX la artista traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia, moviéndose entre la intimidad y la escala operística para crear un mundo radiante en el que el sonido, el lenguaje y la cultura se fusionan en uno".