Aitana anuncia dos nuevos conciertos con su gira 'Cuarto azul' en Madrid y Barcelona
Cuarto Azul World tour tiene una alta demanda de asistencia, y prueba de ello es solo la primera preventa de las entradas. Debido a esto Aitana ha anunciado nuevos conciertos para la gira.
¡Aitana está que se sale!
La artista se recorrerá España y el mundo en 2026 con la gira Cuarto Azul World Tour, y aunque todavía no ha llegado la venta general ya está siendo un gran éxito.
Y es que la artista cuenta con dos preventas antes del jueves 23 de octubre, día en el que se abre la venta general para conseguir entradas para su gira. Tal está siendo la demanda para asistir a los shows de la estrella del pop que se ha ampliado el tour.
Concretamente se han anunciado dos conciertos más: uno en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 5 de septiembre, y otro en el Movistar Arena de Madrid el 12 de septiembre.
Los seguidores de la cantante que pertenezcan al banco Santander ya pueden hacerse con las entradas de estos dos espectáculos nuevos y del resto, pero no será hasta la venta general cuando no se liberen todas las entradas de los shows.
Fechas de conciertos de 'Cuarto azul' de Aitana
- 14 de marzo - Lollapalooza - Argentina
- 22 de marzo - Estéreo Picnic - Colombia
- 9 de mayo - Roquetas de Mar
- 15 de mayo - Murcia
- 22 de mayo - Valencia
- 29 de mayo - Albacete
- 12 de julio - Cádiz
- 18 de julio - Úbeda
- 22 de julio - A Coruña
- 5 de septiembre - Barcelona
- 12 de septiembre - Madrid
- 18 de septiembre - Bilbao
- 5 de junio - Sevilla
- 12 y 13 de junio - Mallorca Live
- 19 de junio - Fuengirola
- 26 de junio - Avilés
- 4 de julio - Granca Live Fest
- 10 de julio - Zaragoza
- 21 de octubre - Buenos Aires
- 28 de octubre - Monterrey (México)
- 30 de octubre - Guadalajara (México)
- 31 de octubre - Queretaro (México)
- 4 de noviembre - Puebla (México)
- 6 de noviembre - Ciudad de México
Precios de las entradas de la gira Cuarto Azul
Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el concierto del Movistar Arena de Madrid:
- Early entry front stage: 140 euros
- Front stage: 110 euros
- Early Entry pista general: 75 euros
- Pista general 59 euros
- Ticket premium: 120 euros
- Categoría Grada 1: 82 euros
- Categoría grada 2: 65 euros
- Categoría grada 3: 58 euros
- Categoría grada 4: 50 euros
- Persona movilidad reducida: 50 euros
- Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros
A todos ellos hay que añadirle el correspondiente cargo por gastos de gestión.