Aitana anuncia dos nuevos conciertos con su gira 'Cuarto azul' en Madrid y Barcelona

¡Aitana está que se sale!

La artista se recorrerá España y el mundo en 2026 con la gira Cuarto Azul World Tour, y aunque todavía no ha llegado la venta general ya está siendo un gran éxito.

Y es que la artista cuenta con dos preventas antes del jueves 23 de octubre, día en el que se abre la venta general para conseguir entradas para su gira. Tal está siendo la demanda para asistir a los shows de la estrella del pop que se ha ampliado el tour.

Concretamente se han anunciado dos conciertos más: uno en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 5 de septiembre, y otro en el Movistar Arena de Madrid el 12 de septiembre.

Los seguidores de la cantante que pertenezcan al banco Santander ya pueden hacerse con las entradas de estos dos espectáculos nuevos y del resto, pero no será hasta la venta general cuando no se liberen todas las entradas de los shows.

Fechas de conciertos de 'Cuarto azul' de Aitana

14 de marzo - Lollapalooza - Argentina

22 de marzo - Estéreo Picnic - Colombia

9 de mayo - Roquetas de Mar

15 de mayo - Murcia

22 de mayo - Valencia

29 de mayo - Albacete

12 de julio - Cádiz

18 de julio - Úbeda

22 de julio - A Coruña

5 de septiembre - Barcelona

4 de septiembre - Barcelona

11 de septiembre - Madrid

12 de septiembre - Madrid

18 de septiembre - Bilbao

5 de junio - Sevilla

12 y 13 de junio - Mallorca Live

19 de junio - Fuengirola

26 de junio - Avilés

4 de julio - Granca Live Fest

10 de julio - Zaragoza

21 de octubre - Buenos Aires

28 de octubre - Monterrey (México)

30 de octubre - Guadalajara (México)

31 de octubre - Queretaro (México)

4 de noviembre - Puebla (México)

6 de noviembre - Ciudad de México

Precios de las entradas de la gira Cuarto Azul

Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el concierto del Movistar Arena de Madrid:

Early entry front stage: 140 euros

Front stage: 110 euros

Early Entry pista general: 75 euros

Pista general 59 euros

Ticket premium: 120 euros

Categoría Grada 1: 82 euros

Categoría grada 2: 65 euros

Categoría grada 3: 58 euros

Categoría grada 4: 50 euros

Persona movilidad reducida: 50 euros

Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros

A todos ellos hay que añadirle el correspondiente cargo por gastos de gestión.