Rosalía desvela el tracklist de 'LUX', con cuatro partes y canciones antiguas

El delirio colectivo que provocó Rosalíaal anunciar su álbum LUX en la Plaza de Callao de Madrid terminó con la esperada noticia por los fans de que el 7 de noviembre tendrán en sus manos el ansiado cuarto disco de la artista.

Tras una noche llena de locura con un directo de Rosalía conduciendo por la capital hasta el punto de encuentro y una avalancha de fans persiguiendo a la artista, ya conocemos la portada y más detalles del nuevo proyecto musical de la catalana.

Además de las colaboraciones (todas femeninas), también se ha desvelado el tracklist que formará LUX, una de las mayores incógnitas para los fans de Rosalía. En total son 18 canciones.

Si bien los seguidores de la cantante pensaban conocer algunos títulos de las canciones de este proyecto, la sorpresa ha llegado para todos. El álbum se divide en cuatro partes diferenciadas y parece que cada una tendrá una narrativa o sonoridad distinta.

Por el momento lo que más destaca es que Rosalía introduce en LUX la canción De madrugá, la cual rescató en su último proyecto publicitario y finalmente formará parte de este álbum. después de haber cantado el tema inédito en concierto desde 2018.

La tracklist de LUX