Europa FM estrena en primicia 'Strangers', el esperado tema de Agoney con Brian Cross

Agoney cambia el registro al que nos tenía acostumbrados en sus últimos singles, para meterse de lleno en esta producción electrónica tribal con toques caribeños, con una melodía muy bailable y un estribillo altamente pegadizo. Un tema del DJ y productor Brian Cross, que cada fin de semana se pone al frente de Europa Baila en Europa FM, uno de los programas líderes de música electrónica, y en colaboración con el también productor Oriol Crespo.

El resultado es un tema que nos transporta de lleno al verano, y que aprovecha al máximo la potencia vocal de Agoney, que es capaz de moverse maravillosamente en un amplio abanico de registros, como queda demostrado en el caso de este 'Strangers', donde el artista canario se lanza de nuevo a cantar en inglés, y nos sorprende con "un registro muy diferente al que yo suelo cantar", aseguraba en la entrevista en Europa FM.

¿CÓMO SURGIÓ ESTA COLABORACIÓN?

El propio Brian comentaba en Europa Home Date de Europa FM, donde anunciaron en exclusiva esta colaboración y pudimos escuchar un primer adelanto del tema, que fue nada menos que Mónica Naranjo quien le dijo que tenía "que hacer cosas con Agoney".

Esto ocurrió justo cuando Brian estaba buscando "la voz perfecta" para interpretar este tema, y tras ver a Agoney cantado en directo el pasado julio y hablar con Mónica Naranjo, la decisión estaba clara.

"Me acuerdo de que me escribiste súper tarde un día en el que yo estaba muy frustrado con la vida, y me mandaste el tema", hace memoria Agoney, "y dije, '¡Hala!, qué luz me acaba de llegar', fue un momento muy bonito para mí", confiesa.

Agoney es una persona muy perfeccionista, y el propio Brian Cross, que ha trabajado con grandes cantantes nacionales e internacionales como Ricky Martin, Lali Expósito o Yandel, pero también Miguel Bosé, Marta Sánchez, Mónica Naranjo o, más recientemente el también ex concursante de OT, Famous (con quien lanzó 'Time'), confiesa que esa perfección se transmite también a las fases del proceso creativo y productivo de su música.

EL DISEÑO DE LA PORTADA

El diseño de la portada del single llega de la mano de un fan del cantante, Alfonso Halcón (@AlfonsoLeLe). En ella podemos ver a Agoney y a Brian como dos 'extraños', pero cuyos pensamientos parecen de alguna forma entrelazarse a medida que los dejan volar.

LIBERTAD, EL ESPERADO ÁLBUM DE AGONEY

Agoney está centrado en su esperado álbum, Libertad, del que ya ha presentado singles como 'Quizás' y 'Black'. Además, también nos ha sorprendido con el vídeo del single que lleva el mismo título que el álbum, 'Libertad', una introducción en forma de preludio en el que muestra sus fracasos, sus victorias, su soledad y su verdad. La canción nos llega acompañada por un vídeo, que el artista canario grabó en su cuarto.

El esperado álbum de Agoney tiene "toques electrónicos", pero basándose en el pop, introduciendo incluso el sonido de instrumentos folclóricos de su tierra,"tiene un poco de todo", comenta Agoney. Un álbum tan "redondo", con mucho significado, que aseguraba en la entrevista en Europa Home Date que incluso se emocionó escuchándolo en el coche cuando iba a hacer la compra el otro día.

LETRA DE LIBERTAD, DE AGONEY

Hoy despierto

Desde hace tiempo

Sufro en soledad

Sucia oscuridad

___________

Hoy me atrevo

Hoy soy sincero

Con mi realidad

La única verdad

___________

Abres el telón y estoy desnudo

Muestras tu debilidad en mí

___________

Es la victoria

La libertad

El miedo huye

No hay vuelta atrás

___________

Oye bien y entenderás

Que no hay nada más que hablar

Esto es mucho más que amor

Mi libertad