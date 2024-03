Eurovisión 2024: ya puedes escuchar las 37 canciones que competirán

El 11 de mayo tendrá lugar en Malmö (Suecia) la gran final de Eurovisión 2024.

Hace varios meses sabíamos que Nebulossa sería nuestra representante con Zorra, una canción empoderada y reivindicativa que no ha dejado a nadie indiferente tras su paso por el Benidorm Fest, pero los eurofans estaban deseosos de poder compararla con el resto de candidaturas del certamen.

El esperado día ha llegado porque este viernes ya se pueden escuchar TODAS las propuestas de los 37 países participantes después de que Azerbaiyán haya publicado su tema en YouTube. Hace una semana ya anunciaron que sus representantes iban a ser Fahree y Ilkin Dovlatov, faltando por sacar el single.

¿Quieres escucharlas? Aquí tienes las 37 canciones de Eurovisión 2024:

Albania - 'Zemren N dore' (Besa Kokedhima)

Alemania - 'Always on the Run' (Isaak)

Armenia - 'Jako' (Ladaniva)

Australia - 'One Milkali (One Blood)' (Electric Fields)

Austria - 'We Will Rave' (Kaleen)

Azerbaiyán - 'Ozunle Apar' (Fahree y Ilkin Dovlatov)

[[H3:Bélgica - 'Before the Party’s Over' (Mustii)]]

Chequia - 'Pedestal' (Aiko)

Chipre - 'Liar' (Silia Kapsis)

Croacia - 'Rim Tim Tagi Dim' (Baby Lasagna)

Dinamarca - 'Sand' (Saba)

Eslovenia - 'Veronika' (Raiven)

España - 'Zorra' (Nebulossa)

Estonia - '(Nendest) narkootikumidest ei tea me (kull) midagi' (5miinust & Puuluup)

Finlandia - 'No rules' (Windows95man)

Francia - 'Mon amour' (Slimane)

Georgia - 'Firefighter' (Nutsa Buzaladze)

Grecia - 'Zari' (Marina Satti)

Irlanda - 'Doomsday Blue' (Bambie Thug)

Islandia - 'Scared of heights' (Hera Bjork)

Israel - 'Hurricane' (Eden Golan)

Italia - 'La noia' (Angelina Mango)

Letonia - 'Hollow' (Dons)

Lituania - 'Luktelk' (Silvester Belt)

Luxemburgo - 'Fighter' (Tali)

Malta - 'Loop' (Sarah Bonnici)

Moldavia - 'In the middle' (Natalia Barbu)

Noruega - 'Ulveham' (Gate)

Países Bajos - 'Europapa' (Joost Klein)

Polonia - 'The tower' (Luna)

Portugal - 'Grito' (Iolanda)

Reino Unido - 'Dizzy' (Olly Alexander)

San Marino - '11:11' (Megara)

Serbia - 'Ramonda' (Teya Dora)

Suecia - 'Unforgottable' (Marcus and Martinus)

Suiza - 'The code' (Nemo)

Ucrania - 'Theresa and Maria' (Alyona Alyona and Jerry Heil)

Ya puedes escuchártelas todas y decidir cuál es tu favorita. Tienes todavía dos meses hasta la gran final de Eurovisión.