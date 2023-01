Eva Soriano propone una nueva estrofa con mención al bote de mermelada en la sesión de Bizarrap y Shakira

La music session #53 de Shakira y Bizarrap no ha dejado a nadie indiferente. La propia Eva Soriano ha querido añadir una nueva estrofa haciendo mención al bote de mermelada que hizo que la cantante descubriera la infidelidad.

El tema del día no puede ser otro que la sesión #53 entre Bizarrap y Shakira, que se ha convertido en una larga lista de pullas hacia Piqué y sus infidelidades con Clara Chía. Cuando se anunció esta colaboración, todos esperaban alguna indirecta a su ex, aunque no imaginaban que sería tan clara.

Sin embargo, un detalle que la intérprete de La tortura parece que ha pasado por alto ha sido el bote de mermelada, la forma con la que ella se dio cuenta que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara.

Eva Soriano no ha aceptado que no haya metido esto en la canción y ha propuesto una estrofa extra para hablar de ello: 'La realidad es que por los cuernos yo no estoy enfadada, esta canción es por el puto bote de mermelada'.

Shakira, Piqué y un bote de mermelada

Tal y como se dice, la cantante llegó a casa después de estar un tiempo fuera por una gira y vio que el bote de mermelada que tenían se había agotado a pesar de que ni a Gerard ni a sus hijos les gustaba nada.

Ella misma lo confirmó en una entrevista para una televisión británica. La periodista le preguntó: "No vas a la nevera a coger la leche. Di qué buscabas" y ella se lo dejó muy claro: "La verdad".

"Creo que le pasa a las mujeres alguna vez en su vida, crees que estás en una relación real y no es lo que parece...", confesó Shakira.

Sin duda, esta estrofa extra que ha propuesto Eva Soriano quedaría muy bien en la canción de Shakira. ¿Hay alguna frase más que has echado de menos en la sesión?