Famous, de cerca: ganador de 'Operación Triunfo', un viaje clave a Nigeria y quién es 'La Lola'

Famous es uno de los tres concursantes de Operación Triunfo de esta edición del Benidorm Fest. El cantante sevillano de 23 años busca con su canción La Lola cumplir un sueño que persigue desde su paso por el talent musical.

"Ir a Eurovisión fue uno de los principales motivos por los que me presenté a Operación Triunfo, pero no pudo ser ese año [fue Miki Núñez con La Venda]. Y este año, ya que vuelvo a España y estoy en el musical de El Rey León, presento esta canción", contó en una charla con Mundo Deportivo.

Quién es La Lola, la protagonista de su canción

Esta canción es La Lola, una canción con nombre propio pero que no está escrita pensando en nadie concreto.

"La Lola no es nadie y somos todes", contó el artista en una entrevista en RTVE. Es un concepto que "define la fuerza de la mujer y la parte femenina que hay en cada uno de nosotros". "Es divertida, salvaje" y con ella busca "transmitir buen humor, fiesta y diversión para que la gente disfrute", apunta el cantante sobre el tema que empezó a componer en 2020.

El título sí es verdad que tiene una explicación: "Nace porque yo estoy muy rodeado de amigas que se llaman Lola, y son muy echadas para adelante. De la canción se destaca la base rítmica que es superpotente y la melodía son vocales abiertas", apuntó en Mundo Deportivo sobre La Lola, producida por Adrián Ghiardo y compuesta por Andrés Sebastián Ramírez y Jorge de la Cruz.

El paso de Famous por OT y su sello discográfico

Famous no es el nombre artístico del cantante. Es el nombre premonitorio que escogieron sus padres al nacer.

"Yo se lo puse", exclamó su madre orgullosa el día que ganó la décima edición de Operación Triunfo, imponiéndose a Alba Reche y Natalia Lacunza, segunda y tercera en el ranking respectivamente.

El triunfo en el talent le abrió las puertas y, después de una primera etapa con Universal Music, creó el sello discográfico World Famous Music en alianza con Bolstar. Con él lanzó el 20 de noviembre de 2020 la canción Pamela, el primero de esta nueva etapa.

Su etapa fuera de España y su regreso con 'El Rey León'

Famous reconoce que este es el momento perfecto para buscar una plaza en Eurovisión.

El cantante sevillano lo dice porque ha regresado a España tras haber vivido una aventura en Nigeria, su país de origen. "Me vino bien irme un tiempo allí para encontrarme no solo a mí mismo sino también mi voz. Al salir de Operación Triunfo me hubiese gustado hacer más cosas, pero entre que no tuve ningún respiro y que era nuevo en la industria y no tenía ni idea, me agobié. Necesitaba conocer a más gente, géneros distintos, poder crear a mi gusto y encontrar qué quería hacer”, contó sobre esta etapa determinante en su carrera.

El cantante regresó en 2021 incorporándose al elenco de El Rey León, la afamada obra que se representa en el teatro Lope de Vega de Madrid.

En este regreso también ha participado en la campaña de Navidad de Disney Spain de 2021 cantando la canción Si habla el Amor y ha lanzado la canción Something, en colaboración con el productor galardonado y cantante Blaq Jerzee.

Su último paso es el Benidorm Fest, en el que aspira conseguir el anhelado billete para la final de Eurovisión.