Billie Eilish en los Premios Oscar 2024 celebrados en Los Ángeles | Gtres

El festival de Glastonbury ha anunciado su cartel para 2027, de una edición que se celebrará en Worthy Farm (Pilton) entre el 23 y 27 de junio.

Harry Styles hará su debut en el festival el próximo año como uno de los cabezas de cartel, junto a Sam Fender y Billie Eilish, y con Cher entre las otras estrellas que también participarán.

La veterana estrella del pop estadounidense actuará en el codiciado espacio de "leyendas" del domingo por la tarde, que suele considerarse el cuarto puesto entre los cabezas de cartel, y su nombre ha causado gran sorpresa.

Otros artistas que forman parte del cartel son Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream y la estrella pop revelación Adèla.

Las entradas para el festival se agotaron en tan solo 42 minutos sin conocerse el cartel todavía. Una alta demanda debida especialmente a que el evento se tomara un año de descanso en 2026.

Por otro lado, los pioneros de la música electrónica Kraftwerk harán su debut en Glastonbury con un concierto estelar en West Holts, el tercer escenario más grande del festival.

El evento también contará con la presencia de la banda experimental canadiense Angine de Poitrine y las leyendas del rap De La Soul y Mike D; y la provocadora del pop FKA Twigs.

"Estamos muy contentos de volver después de nuestro año de descanso y, ahora que nos adentramos en el invierno tras ese período de paz, queríamos ofrecerles un adelanto musical de lo que les espera en Glastonbury 2027 con esta selección de artistas increíbles", ha explicado la organizadora del evento, Emily Eavis.

El cartel del Glastonbury 2027

Para 2027, la edición de Glastonbury contará con artistas de la altura de Cher y Billie Eilish, pero también de nombres cono Sienna Spiro y Adèla.