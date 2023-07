El festival Primavera Sound Madrid no se celebrará en 2024

No habrá Primavera Sound Madrid en 2024. Tras celebrar su primera y accidentada edición en junio de 2023, la organización ha confirmado que no contará con la capital para el próximo año, aunque seguirá en Barcelona.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría la mañana de este viernes, confirmada por fuentes de la propia organización. Los más atentos ya habían podido comprobar que, mientras los abonos para comprar las entradas de la próxima edición de Primavera Sound Barcelona ya estaban a la venta, no pasaba lo mismo con los de Madrid.

"Lo hemos mirado mucho y ahora mismo no hay un espacio en Madrid que reúna todas las condiciones para celebrar la edición de 2024", ha contado al periódico El País Alfonso Lanza, codirector de la edición de Barcelona, donde nació el festival hace más de 20 años.

Sin embargo, Lanza no ha descartado la posibilidad de poder volver a celebrar su edición en la capital más adelante. "Seguimos en la búsqueda activa, mantenemos nuestra oficina en Madrid y estamos en contacto tanto con la Comunidad como con el Ayuntamiento buscando alternativas. No descartamos celebrarlo en 2025″, ha aclarado.

La inauguración accidentada de Primavera Sound Madrid

El debut madrileño del festival, que se celebró los días 8, 9 y 10 de junio, fue problemático. La ubicación de un evento de envergadura internacional debía ser suficientemente amplia, para lo que se eligió la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey, a 37 kilómetros del centro de la capital. Sin embargo, las lluvias del mes de junio nublaron el inicio de lo que podía haber sido el principio de una larga relación entre Primavera Sound y Madrid.

La organización tuvo que suspender de urgencia los conciertos del primer día, el jueves 8, ante "la adversa previsión meteorológica" y durante las jornadas del fin de semana se presentaron problemas de movilidad que hicieron que los trayectos del autobús lanzadera del festival, de unos 35 minutos (del estadio Metropolitano al recinto), se convirtieran en horas de espera.

"El recinto tiene un problema de accesos evidente y además se ha demostrado que ante lluvias persistentes no aguanta", aclara Lanza al citado periódico.

La organización no solo se tuvo que enfrentar a unas condiciones climatológicas difíciles durante los días de conciertos, sino también durante su preparación: "De los 40 días de preproducción llovieron 35 y eso hizo que todas las plazas de autobuses y coches quedaran anegadas y el plan de movilidad no fue el que originalmente teníamos planteado". El codirector confía en que, de no haber llovido, el plan habría funcionado, pero es algo que nunca podrán saber: "Después de esta experiencia no podemos arriesgarnos".

Una semana negra para los festivales en Madrid

Parece que es una semana negra para los festivales en la capital. Este viernes también se ha confirmado la cancelación, a un día vista, del Reggaeton Beach Festival de Madrid, tras días de polémicas con el Ayuntamiento de Madrid.

La organización no cuenta con las autorizaciones exigidas por el consistorio, que ya ha recibido quejas por la celebración de eventos de este tipo durante el verano de este 2023. Los problemas de movilidad del festival Mad Cool y el caos del concierto de Harry Styles son ejemplos de ello.

Además, el festival DCODE ha cancelado su edición 2023 y ha anunciado la devolución de las entradas por no haber podido contar finalmente con la presencia del cantante Lewis Capaldi, que era cabeza de cartel.