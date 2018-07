Flo Rida y Robin Thicke se unen en 'I don't like it, I love it'

Flo Rida vuelve al mundo de la música con una colaboración con Robin Thicke. I don't like it, I love it, es como se llama este nuevo tema que promete que lo escucharemos a menudo este verano.

Flo Rida y Robin Thicke, juntos en 'I don't like it, I love it' / europafm.com

A finales de año Flo Rida publicó el tema GDFR, que se posicionó en los primeros puestos del Hot Billboard 100. En 2015 vuelve a probar con una colaboración.

Robin Thicke es el escogido para I don't like it, I love it, un tema con el que el rapero recupera a Thicke, que tras el (plagiado) éxito Blurred Lines no ha vuelto a escucharse.

I don't like it, I love it está incluida en el nuevo disco de Flo Rida titulado My House.