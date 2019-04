'For The Throne', así es el disco basado en Juego de Tronos con The Weeknd, Ellie Goulding o Rosalía, entre otros

Desde el estreno de la esperada última temporada de Juego de Tronos ( Game Of Thrones) , las redes se han inundado de noticias, comentarios y productos pensados para seguir sacándole rentabilidad a una de las series más exitosas de todos los tiempos. Y en esta categoría, encontramos For The Throne , el disco inspirado en la serie.

El 14 de abril, después de dos años de espera debido a la complejidad misma del rodaje y la posproducción de la serie, por fin se estrenaba el primer capítulo de la octava temporada de la serie. Y con él, Columbia Records y HBO anunciaban la publicación de un álbum cargadito de temas de inspiración GOT (Game Of Throne), con artistas de diferente corte, como The Weeknd, Ellie Goulding, The Lumineers o el líder de Muse, Matt Bellamy, pero también raperos como A$AP Rocky, e incluso estilos tan diferentes como el de Rosalía.

Este es el tracklist que conocemos de For The Throne, del que podemos escuchar ya varios temas, como 'Nightshade' de The Lumineers o 'Kingdom of One' de Maren Morris:

1. “Kingdom Of One” – Maren Morris

2. “Power Is Power” – SZA, The Weeknd & Travis Scott

3. “Nightshade” – The Lumineers

4. “Hollow Crown” – Ellie Goulding

5. “Baptize Me” – X Ambassadors feat. Jacob Banks

6. “Too Many Gods” – A$AP Rocky & Joey Bada$$

7. “Turn On Me” – The National

8. “From The Grave” – James Arthur

9. “Me Traicionaste” – ROSALÍA feat. A.CHAL

10. “When I Lie (Remix)” – Lil Peep feat. Ty Dolla $ign

11. “Love Can Kill” – Lennon Stella

12. “Wolf At Your Door” – Chloe x Halle

13. “Devil In Your Eye” – Mumford & Sons

14. “Pray (High Valyrian)” – Matt Bellamy

El disco, que se publica el 26 de abril, también contará con una edición especial en vinilo, que se comercializará en once colores diferentes. Así los coleccionistas, tendrán que comprarlo once veces... + el CD, claro. ¡Está tó pensao! Bankrupt is coming (for us)!