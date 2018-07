Un grupo de chicas graban un videoclip cantando mientras tienen un orgasmo

Adam es un quinteto de música electrónica holandés formado por sólo por chicas. Acaban de lanzar su nuevo single 'Go to go' y para presentarlo han grabado un videoclip de lo más chocante. Tres de las integrantes de este grupo aparecen en primera cantando mientras se masturban con un vibrador (que no está a la vista) y terminan alcanzando el orgasmo.

El videoclip viral del momento lo protagonizan tres chicas que aparecen en primer plano sobre un fondo negro cantando mientras se masturban con un vibrador que evidentemente no podemos ver. Se trata de las tres cantantes de Adam, un quinteto de chicas holandesas que hacen música electrónica y en el popular video (ya cuenta con más de 8 millones de visitas en youtube) cantan su canción 'Go To Go'.

En una entrevista con Noisey las tres cantantes, Anna,Sanne y Suzanne, cuentan lo difícil que fue cantar en ese momento "Requiere mucha concentración porque tu voz se vuelve loca. Tienes que concentrarte a la vez en tu voz y en lo demás que está pasando en tu cuerpo”, señala Anna.

Para Sanne la experiencia fue divertida pero complicada y cuenta como “al final era imposible concentrarme en cantar y además había gente mirando lo que aun más extraño".

Por su parte Suzanne explico como el videoclip "está inspirado por la serie de videos Hysterical Literatura. Había un video en el que salían mujeres leyendo sus pasajes literarios favoritos mientras tenían un orgasmo".

No saben que harán para su siguiente video pero parece imposible que puedan igualar las vistas de 'Got to go'. El videoclip de la canción ha tenido tanto éxito que ya le han aparecido parodias como esta protagonizada por la boyband Backpackers.