Como si una banda sonora de 34 canciones originales no fuera suficiente, Atlantic Records y Rockstar Games han añadido 23 temas exclusivos más a la edición de lujo sorpresa de Grand Theft Auto VI: The Album.

El videojuego está siendo toda una revolución en el mundo cultural, y dela mano de la música engrandece su éxito. Y es que el proyecto audiovisual cuenta con canciones exclusivas de artistas como Dua Lipa, Lana del Rey y Zara Larsson, pero ahora se añaden muchas más.

Ahora, la edición de lujo del álbum GTA VI incluye temas nuevos de Anitta, Travis Scott, Denzel Curry, Overmono, Sexyy Red, Pooh Shiesty, The Dare, Health, Kodak Black, Young Nudy, Chris Stassy, ​​Power Trip y muchos más nombres de reconocidos artistas.

Las 23 canciones nuevas del 'GTA VI'