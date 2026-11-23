'GTA VI' lanza una versión sorpresa de su álbum con 23 canciones más, de artistas como Anitta y Travis Scott
GTA VI se ha unido a lo grande con la música y os artistas del momento, y después de lanzar The album, el videojuego amplía sus cancines exclusivas con una versión deluxe con 23 pistas originales más.
De 'Go easy' de Dua Lipa a 'Crazy for you' de Lana del Rey: así es 'GTA VI: The album', con 34 canciones exclusivas para el videojuego
De Dua Lipa a Rosalía y Bad Bunny: las canciones que suenan en la radio del videojuego 'GTA VI'
Como si una banda sonora de 34 canciones originales no fuera suficiente, Atlantic Records y Rockstar Games han añadido 23 temas exclusivos más a la edición de lujo sorpresa de Grand Theft Auto VI: The Album.
El videojuego está siendo toda una revolución en el mundo cultural, y dela mano de la música engrandece su éxito. Y es que el proyecto audiovisual cuenta con canciones exclusivas de artistas como Dua Lipa, Lana del Rey y Zara Larsson, pero ahora se añaden muchas más.
Ahora, la edición de lujo del álbum GTA VI incluye temas nuevos de Anitta, Travis Scott, Denzel Curry, Overmono, Sexyy Red, Pooh Shiesty, The Dare, Health, Kodak Black, Young Nudy, Chris Stassy, Power Trip y muchos más nombres de reconocidos artistas.
Las 23 canciones nuevas del 'GTA VI'
- Burn This Shit Down – Travis Scott
- internet $tar – Slayyyter
- Interesting – The Dare
- Touch & Go – Anitta
- I Just Came To Pop It – Offset
- RCKSTRL!VING – HXG, tana & Quavo
- Cookin – 21 Savage
- Got Dat – Pooh Shiesty
- Don Da Da – Young Nudy
- CASHOUT – SoFaygo
- Cooties (Remix) – Real Dimez & Sexyy Red
- 50 Bands (feat. Flo Milli) – Latto
- Tèt Kale Bobis – Kodak Black & Michaël Brun
- FLA Flow (feat. 454) – Denzel Curry
- You Move Me – NEIL FRANCES
- Don’t Play Around – CHRIS STASSY & KETTAMA
- NIGHTMARE – HEALTH
- Mutual Death Warrant – Power Trip
- Granforma – Overmono
- Windsor Drop – Overmono
- Eighty Eight Comet – Overmono
- Banshee – Overmono
- Welcome to Leonida – Overmono