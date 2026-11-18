Álvaro Lafuente Calvo, más conocido por su nombre artístico Guitarricadelafuente, se encuentra en un momento de alta presencia mediática y admiración internacional tras el éxito de la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi en la que Lafuente es coprotagonista.

Cada vez resuena más el nombre de La bola negra entre las posibles nominaciones a los Premios Óscar y, junto a ella, la del actor que da vida a Sebastián. Con ambas facetas profesionales, Lafuente se postula como uno de los favoritos para ser nominado en los Oscar. Como actor, en la categoría de Mejor Actor de Reparto y como cantante, podría ser nominado con La Nieve, la canción original de la película de Los Javis.

La presencia internacional está siendo muy notable en estos últimos meses, desde conquistar a Los Ángeles en un evento privado para periodistas y votantes de Hollywood, hasta terminar la promoción en Estados Unidos de la película acudiendo en solitario al show de Jennifer Hudson.

Dua Lipa ya era fan de Guitarrica

La interacción entre ambos artistas se remonta a 2022, cuando Dua fue grabada dándolo todo en un concierto del artista español. La cantante de One Kiss ha acudido ya a varios conciertos de Guitarrica y, de hecho, en el podcast de La Pija y la Quinqui, él mismo contó cómo durante un concierto en México la presencia de la cantante le pilló muy por sorpresa. No se dio cuenta de su presencia hasta que llegó el vis y, antes de salir, le dijo su equipo que la habían visto entre el público. En este concierto no hablaron físicamente, pero sí de forma virtual, ya que tras el concierto ella le escribió felicitándole por la actuación.

Recientemente, Guitarricadelafuente ha participado en Service 95, el club de lectura fundado por Dua Lipa, donde el artista ha respondido a la "culture list" de la plataforma. Así, esta colaboración nos demuestra que siguen manteniendo contacto.