Guitarricadelafuente sorprende en la televisón estadounidense con una actuación en 'Jimmy Kimmel Live'

El éxito de Guitarricadelafuente con Spanish Leather, sigue traspasando fronteras un año después de su lanzamiento. Tras actuar en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Chicago y San Francisco con su gira internacional, Álvaro Lafuente, nombre real del artista, ha vuelto a Estados Unidos para cantar sobre el escenario de uno de los talks shows más famosos del país: Jimmy Kimmel Live.

Tras la presentación de Colman Domingo, que sustituirá a Kimmel durante el verano, Guitarricadelafuente ha recuperado la zanfona que utilizó durante su paso por el Tiny Desk para cantar BABIECA! Rodeado de amplificadores y con el apoyo de Pau Vehí a la guitarra y Belén Vidal al bajo, el valenciano ha puesto a saltar al público americano, con uno de los temas más virales de su último álbum.

El artista se encuentra en la recta final de la gira de Spanish Leather y este verano actuará en diferentes festivales de toda España como el Sonorama Ribera o el Festival B antes de finalizar el tour por todo lo alto en el Movistar Arena el 2 de octubre.

'La Bola Negra', el debut actoral de Guitarricadelafuente

Quedan poco más de dos meses para que podamos ver el debut de Guitarricadelafuente en la gran pantalla en La Bola Negra. Tras el triunfo en Cannes, el film de Atresmedia Cine dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi promete ser una de las grandes películas del año.

El pasado jueves pudimos ver por fin el tráiler de La Bola Negra, que llegará a cines de toda España el 25 de septiembre. La película, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, sigue la historia de tres hombres homosexuales de tres épocas distintas, 1932, 1936 y 2017. Además de Guitarricadelafuente, el film cuenta con un elenco formado por Miguel Bernardeau, Penélope Cruz, Milo Fiques, Carlos González, Lola Dueñas y Glenn Close, entre otros.