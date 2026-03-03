Harry Styles retransmitirá su concierto 'Una noche en Mánchester': cuándo y dónde verlo

Harry Styles prepara su nueva era musical. El artista estrena el 6 de marzo su nuevo disco, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, con el que ya ha calentado los otores con su actuación en los BRIT Awards a ritmo de Aperture, el primer single del proyecto.

Y al álbum lo seguirá la gira Together, Together en 2026 por distintas ciudades de Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Pero el artista quería celebrar su vuelta después de más de tres años de silencio musical a lo grande.

Lo hará en casa: Styles se volverá a subir al Co-op Arena de Mánchester por segunda vez en una misma semana, pero esta vez será para dar un concierto de presentación de su disco el mismo día de su estreno.

Y para que todos puedan disfrutar de este show tan especial, Harry Styles: una noche en Mánchester, el espectáculo se retransmitirá en streaming.

Dónde y cuándo ver el concierto de Harry Styles en Manchester

Tal y como ha anunciado Netflix, Harry Styles: Una noche en Mánchesterestará disponible en su catálogo el domingo 8 de marzo. En España se podrá ver a partir de las 20:00 horas (hora peninsular).

La plataforma ha anunciado este especial con un tráiler de Harry Styles ensayando para lo que está por venir.