Harry Styles pone fin a su gira 'Love on Tour' después de casi dos años | Getty Images

Ha llegado a su fin. La gira de Harry Styles que tantos momentos nos ha regalado, Love On Tour, llegó la noche de este 22 de julio a Reggio Emilia (Italia) para despedirse y poner punto y final a una era que, durante casi dos años, ha eclipsado con 170 fechas en todo el mundo.

Se trata de la segunda gira del excantante de la boy bandOne Direction. que comprendía temazos de su segundo y tercer álbum de estudio, Fine Line y Harry's House. Desde su comienzo el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas, Love on Tour ha parado con 89 shows en Estados Unidos, 54 en Europa, 14 en Latinoamérica, siete en Oceanía y seis en Asia.

Harry habló con sus fans al iniciar su último espectáculo, dedicándoles unas palabras en italiano en las que prometía dar el 100% de su energía, a pesar de estar cansado después de casi dos años de shows.

Hacer cantar Las mañanitas a un estadio entero para felicitarle el cumpleaños a una fan, homenajear a Freddy Mercury en el estadio de Wembley o su versión de Hopelessly Devoted To You de Olivia Newton-John son algunos de los momentos icónicos que ha dejado el artista que, entre lágrimas, emocionado y con su traje plateado, se ha despedido con un tema al piano compuesto para su última fecha.

Su paso por España, con parada en Madrid y Barcelona

Harry Styles llevó el pasado 12 de julio su Love on Tour a Barcelona, por primera y última vez en su gira. El Estadio Olímpico Lluís Companys acogió así a más de 50.000 asistentes que disfrutaron del espectáculo del británico.

En Madrid, Styles paró el pasado verano de 2022 con un WiZink Center que le recibió tras cuatro años sin pisar España. Este verano lo hizo en el Mad Cool, el festival de música celebrado en la capital. El evento congregó a más de 65.000 personas. El británico interpretó todos sus temazos, incluso algunos inéditos, y enamoró a sus fans al intentar hablar en varias ocasiones en español.

Vestido con un chaleco y unos pantalones brillantes a juego, apostó por un estilo al que sus fans ya están acostumbrados: una fiesta de mucho color y alegría. Watermelon sugar o As it was fueron algunas de los singles que cantó de su nuevo disco Harry's house.