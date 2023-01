Harry Styles se raja los pantalones en mitad de un concierto ante la mirada de Jennifer Aniston

Harry Styles continúa con su Love on tour por todo el mundo y una de sus últimas paradas ha sido Los Ángeles, donde ha dado un concierto ante miles de fans. Sin embargo, no le ha ido tan bien como esperaba, ya que en mitad del show ha tenido un pequeño accidente que le ha dejado con los calzoncillos al aire.

Mientras estaba cantando y bailando de forma muy enérgica, se ha agachado y se le han roto los pantalones dejando su ropa interior a la vista de los asistentes que se encontraban en las primeras filas. Su reacción ha sido muy rápida: taparse y seguir con su espectáculo.

Aún así, el bochorno que sintió fue grande porque entre los fans se encontraba Jennifer Aniston, de quien estuvo realmente enamorado, tal y como contó en una entrevista con Ellen DeGeneres en 2020. "Mis pantalones se rasgaron. Siento que debo disculparme con algunos de ustedes. Quiero decir, este es un espectáculo familiar", dijo el británico.

Pero se lo ha tomado con humor y se ha dirigido a un asistente que se encontraba en primera fila: "Señor, ¿está bien? Te prometo que no es parte del espectáculo". En ese momento, ha cogido una bandera del orgullo LGTB que le han dado y se la ha atado a la cintura para ocultar el agujero.

Los otros incidentes de Harry Styles en concierto

No es la primera vez que el intérprete de Watermelon sugar tiene un incidente de este tipo. Durante un concierto, recibió un golpe en un ojo después de que un fan le lanzara un manojo de caramelos. En los videos, se vio como se encontraba cantando cuando de repente se le ve echarse para atrás y llevarse la mano al ojo rápidamente. Siguió cantando, aunque se aprecia que tenía dificultades para abrir el ojo del todo.

Semanas antes, Harry Styles se llevó un golpe en la entrepierna. El artista hizo una parada para coger aire y hablar un poco con el público entre canción y canción, cuando una botella lanzada por alguien del público le dio en la entrepierna.

El cantante necesitó unos minutos para recomponerse y, tras conseguirlo, dijo: "Bueno, eso fue desafortunado".

Harry Styles se tomó el incidente con humor y la muestra está en cómo se tomó el asunto. El artista de As It Was continuó rápido con el concierto pero lo hizo agudizando el tono de voz. "De todos modos sigamos con el show", dijo entre risas.