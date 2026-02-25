Hermanos Martínez unen talento con Mau y Ricky y su estreno 'Contacto de Emergencia'

Cuando dos fuerzas del pop en español conectan, solo pueden surgir colaboraciones destinadas a dejar huella. Así nace Contacto de Emergencia, el nuevo single que une por primera vez a Hermanos Martínez con los exitosos hermanos venezolanos, Mau y Ricky.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales desde este 25 de febrero. Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en sus carreras, al convertirse en la primera colaboración oficial de Hermanos Martínez, además del primer trabajo de Mau y Ricky junto a un artista español.

El tema, que transforma la dependencia emocional en una potente metáfora sobre la dificultad de soltar el pasado, llega en plena proyección ascendente de Hermanos Martínez. La banda encara un 2026 de grandes escenarios, con paradas ya confirmadas como Festival Ciudad Raqueta el próximo 19 de junio y Festival Vive Latino, entre otros.

Por su parte, Mau y Ricky, con miles de millones de reproducciones en plataformas, continúan redefiniendo su sonido en una nueva etapa artística.