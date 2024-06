La increíble escena de un espontáneo proisarelí en un concierto de Coldplay

Te interesa Los guiños de solidaridad a Palestina durante las actuaciones de Eurovisión

La banda británica Coldplay se encuentra en plena gira Music of the Spheres, llenando estadios allá por donde pasa el tour. El Estadio Olímpico de Atenas no ha sido ajeno a la expectación que despiertan Chris Martin y sus compañeros, con dos noches consecutivas de sold out.

Sin embargo, en esta ocasión el nombre de los autores de Viva la vida ha trascendido el plano musical debido al intento de un espontáneo proisarelí de subir al escenario.

El incidente ha sucedido cuando Coldplay estaba interpretando su canción Biutyful, momento en el que Guy Hochman, nombre del espontáneo y una celebrity israelí según Page Six, ha aprovechado para intentar subir al escenario portando la bandera del país.

Sin embargo y como se puede ver en las imágenes, los focos no han soportado el peso del apoyo y ha terminado desplomándose al foso. Un incidente que ha hecho que Chris Martin detuviese de inmediato el concierto, preocupado por el estado de salud del exaltado.

Tras comprobar que se encontraba en buenas condiciones, la banda ha continuado con el directo.

Ha sido el propio Hochman el encargado de contar su peripecia en un post de Instagram, detallando cómo había planeado su asalto al escenario y cómo vivió el momento.

Tal y como se observa en su perfil, el cómico es un firme defensor de la estrategia militar israelí, apoyando las decisiones tomadas por su gobierno y ejército en su guerra contra Hamás, causando más de 37.000 muertes según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

De hecho, no fue el único israelí presente en el show de Coldplay, ya que decenas de compatriotas acudieron al evento y aprovecharon la canción Yellow, color con el que se identifica a los rehenes israelíes en manos de Hamás, para pedir al unísono que los "trajesen a casa".