India Martínez actúa con Will Smith en Almería: "Es emocionante cantar mirándote a los ojos"

Will Smith ha vuelto a los escenarios tras dos décadas sin hacer una gira internacional. Así, este fin de semana ha sido cabeza de cartel del festival Dreambeach 2025 en Almería, donde ha dejado alguna sorpresa.

Si bien el show estuvo protagonizado por el hip hop habitual en el estilo de Smith, con temas como Men in Black, Gettin y Jiggy wit it, hubo hueco para su pasado en El príncipe de Bel-Air, homenajeando al actor James Avery, quien encarnó al tío Phil en la serie.

Pero hubo un emotivo momento que ya se está convirtiendo en un clásico para el artista: una actuación sorpresa con India Martínez, aprovechando su cita en Andalucía para subir al escenario a uno de los grandes talentos del sur de España.

La interpretación a dos de First Love

Los artistas cantaron First Love, su colaboración en la que mezclan el rap con el flamenco. Desde la primera vez que actuaron juntos al son de este tema se nota la química entre los dos, la cual ha dado de qué hablar.

Por supuesto, la ovación de los espectadores en este momento fue infinita, pues los dos cantantes demostraron su talento y su conexión con tan solo una canción, a través de una actuación de lo más teatral.

Las palabras de India Martínez a Will Smith

Tras esta colaboración en directo, la intérprete de 90 Minutos subió un carrusel de fotografías a su cuenta de Instagram junto a Will Smith, agradeciéndole la experiencia.

"Gracias Will Smith por compartir conmigo esta noche tan especial, si ya es emocionante cantar mirándote a los ojos doble emocionante es hacerlo en mi Almería", expresó junto a las instantáneas.