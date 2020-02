El inquietante holograma de la gira Whitney Houston no convence a los fans

Ya ha comenzado la gira póstuma de Whitney Houston con un holograma de la cantante fallecida , y las primeras opiniones de sus seguidores no están siendo precisamente buenas. Los extraños movimientos de la cantante y el hecho de que cualquier tipo de improvisación en el espectáculo sea imposible, hacen de este espectáculo una experiencia más inquietante que agradable.

La gira del holograma de Whitney Houston, 'An Evening With Whitney' ya ha realizado sus primeros conciertos y las opiniones no son muy positivas.

La compañía BASE ha creado el holograma de la cantante, fallecida en 2012, a partir de la imagen de la cantante y de pistas de su voz recientemente remasterizadas.

Tal como han explicado algunos presentes en su concierto en Sheffield (Reino Unido), la primera fecha europea; los movimientos del holograma sobre el escenario eran bastante desconcertantes: "Durante su número de apertura, con 'Higher Love', el holograma de Whitney recorre el escenario con pequeños pasos de geisha, tocando ocasionalmente el micrófono con dedos elegantes, como lo hizo Whitney en la vida real. Incluso tiene un pañuelo imaginario para limpiar su sudor imaginario", explica Jennifer Ruby en Daily Mail.

Pero a pesar del intento realista de la recreación, el resultado no ha sido muy natural: "Parece demasiado plastificada, agitando los brazos como si se comunicara en lenguaje de señas con algunos patos invisibles. Al igual que Campanilla, ella desaparece y vuelve a aparecer momentos después con un traje diferente como si se regenerara en el transportador de Star Trek", explica la periodista.

Y Ruby no es la única que ha tenido esta impresión del concierto. Cuando se presentó el holograma de la cantante en el programa This Morning, el mismo que puede verse en la gira, la decepción de sus seguidores inunda las redes sociales: "¿Whitney Houston quería morir para que pudieras sacar provecho de ella a título póstumo creando una gira de hologramas con gráficos de Playstation 1? El engaño", "No estoy diciendo que la gira de hologramas de Whitney Houston será un desastre, pero están dando a entender que ella tuvo tanta gracia como un Sim aireando un pedo".

Y después de sus primeros conciertos la opinión tampoco ha cambiado mucho: "No es correcto y no está bien. Deja a los fans confundidos", "El holograma de Whitney Houston es terrible y nunca podría estar bien una mierda así. Es irrespetuoso y tienen que dejar de hacerlo", "Extraño ... La fallecida Whitney Houston apareció en el escenario anoche como un holograma como parte de su gira de 12 noches en el Reino Unido. No creo que sea ético. Lleva el significado de "derechos de imagen" a un nivel completamente nuevo. Vergonzoso"