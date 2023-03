Jennifer Lopez anuncia la fecha de lanzamiento de su disco 'This is me... Now'

Ya tenemos fecha de estreno par a This is me... Now, el nuevo disco de Jennifer Lopez del que ya ha anunciado una cuenta atrás para su lanzamiento.

En noviembre de 2022, Jennifer Lopez anunció que estaba trabajando en un nuevo disco, This is me... Now. Un trabajo inspirado en su relación con Ben Affleck, tal como hizo en This is me... then, publicado dos décadas atrás.

Ahora, la artista ha revelado la fecha de lanzamiento de este nuevo trabajo y aún tendremos que esperar algunos meses. JLo es una de las artistas que sale en un vídeo promocional de Spotify en el que anuncian una nueva funcionalidad: las cuentas atrás.

"Mi próximo álbum This is me... Now llegará este verano. Sois los primeros en saberlo, estoy muy contenta!", ha revelado junto a una imagen en la que aparece una cuenta atrás que indica 123 días.

Por tanto, la fecha de lanzamiento de este trabajo llegará el próximo 21 de julio. Eso sí, esperamos que hasta entonces la diva del Bronx nos regale algún que otro adelanto.

This is me... Now llega nueve años después de su último disco A.K.A (2014). Pero desde entonces la artista no ha estado parada. No ha dejado de lanzar singles y colaboraciones con otros artistas El mismo Sol, con Álvaro Soler; Try me, con Jason Derulo; Se acabó el amor, con Abraham Mateo; o Te boté II, Casper Mágico, Nio Garcia, Wisin, Yandel y Cosculluela.